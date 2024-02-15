ظافر ناصر للـLBCI: رد حزب الله في الجنوب مدروس ولا جديد في العلاقة مع الحريري

دعا أمين السر العام في الحزب التقدميّ الاشتراكيّ ظافر ناصر إلى أن يكون الأداء في الجنوب، مضبوطًا بشكل لا يكون فيه لبنان سببًا لدخوله الحرب.



ورأى في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI أنّه إلى حد بعيد رد "حزب الله" مدروس.



وقال: "لا نرى أن "حزب الله" يريد حربًا واسعة أو شاملة وايران لا تريد ذلك والخوف على هذا الصعيد هو من النوايا الإسرايلية."



واعتبر أنّ مسألة الخسائر أمر واقع لا يرقى إليه شك، "لكن هذا الواقع لم نختره، إذ إنّ أهداف اسرائيل لن تخلى في لبنان حتى وإن توقف "حزب الله" عن هجوماته".



وأشار إلى أنّ المسألة المرتبطة بالقوة العسكرية في الجنوب وخطرها على إسرائيل مختلفة عن وجود الحزب في المنطقة وإلى أنّ المسألة حساسة.



وفي شق ملف انتخاب رئيس للجمهورية، لفت ناصر إلى عمليات التعطيل في الجلسات التشريعية، "إذًا نحتاج إلى إعادة بلورة المفاهيم الديمقراطية في البلد وتقييم لآدائنا داخل مؤسساتنا."



وقال: " تقع مسؤولية على القوى المسيحية لأنّها معنية بأن تقبل بنتيجة مجلس النواب أيًّا كانت من دون اعتبارها خسارة في حال وصل اسم ترفضه."



وأضاف: "هناك رابط بين حرب غزة والانتخابات الرئاسية في لبنان وأي شخص يريد فصل الاستحقاقات عن هذه الأمور يكون غير واقعيّ، فقبل الحرب على غزة وفي الجنوب، الاتفاق اللبناني اللبنانيّ كان متعثرًا والتأثير الإقليميّ والدوليّ على الملف الرئاسيّ كان كبيرًا جدًا."



وشدّد على ألّا جديد في صعيد العلاقة مع الرئيس سعد الحريري وعلى أنّ الحريري معتكف عن العمل السياسيّ، منذ عامين وألّا تواصل في الموضوع السياسيّ كل هذه الفترة التي مضت.