الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ظافر ناصر للـLBCI: رد حزب الله في الجنوب مدروس ولا جديد في العلاقة مع الحريري
أخبار لبنان
2024-02-15 | 04:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ظافر ناصر للـLBCI: رد حزب الله في الجنوب مدروس ولا جديد في العلاقة مع الحريري
دعا أمين السر العام في الحزب التقدميّ الاشتراكيّ ظافر ناصر إلى أن يكون الأداء في الجنوب، مضبوطًا بشكل لا يكون فيه لبنان سببًا لدخوله الحرب.
ورأى في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI أنّه إلى حد بعيد رد "حزب الله" مدروس.
وقال: "لا نرى أن "حزب الله" يريد حربًا واسعة أو شاملة وايران لا تريد ذلك والخوف على هذا الصعيد هو من النوايا الإسرايلية."
واعتبر أنّ مسألة الخسائر أمر واقع لا يرقى إليه شك، "لكن هذا الواقع لم نختره، إذ إنّ أهداف اسرائيل لن تخلى في لبنان حتى وإن توقف "حزب الله" عن هجوماته".
وأشار إلى أنّ المسألة المرتبطة بالقوة العسكرية في الجنوب وخطرها على إسرائيل مختلفة عن وجود الحزب في المنطقة وإلى أنّ المسألة حساسة.
وفي شق ملف انتخاب رئيس للجمهورية، لفت ناصر إلى عمليات التعطيل في الجلسات التشريعية، "إذًا نحتاج إلى إعادة بلورة المفاهيم الديمقراطية في البلد وتقييم لآدائنا داخل مؤسساتنا."
وقال: " تقع مسؤولية على القوى المسيحية لأنّها معنية بأن تقبل بنتيجة مجلس النواب أيًّا كانت من دون اعتبارها خسارة في حال وصل اسم ترفضه."
وأضاف: "هناك رابط بين حرب غزة والانتخابات الرئاسية في لبنان وأي شخص يريد فصل الاستحقاقات عن هذه الأمور يكون غير واقعيّ، فقبل الحرب على غزة وفي الجنوب، الاتفاق اللبناني اللبنانيّ كان متعثرًا والتأثير الإقليميّ والدوليّ على الملف الرئاسيّ كان كبيرًا جدًا."
وشدّد على ألّا جديد في صعيد العلاقة مع الرئيس سعد الحريري وعلى أنّ الحريري معتكف عن العمل السياسيّ، منذ عامين وألّا تواصل في الموضوع السياسيّ كل هذه الفترة التي مضت.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
للـLBCI:
الجنوب
مدروس
العلاقة
الحريري
التالي
حسن فضل الله بعد استشهاد مدنيين في ضربات بجنوب لبنان: إسرائيل ستدفع ثمن هذه الجرائم
قاووق: المقاومة استعدت لاحتمالات توسعة الحرب وقرارها الرد السريع والشديد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:09
أمين السر العام في الحزب التقدميّ الاشتراكيّ ظافر ناصر للـLBCI: ندعو إلى أن يكون الأداء في الجنوب مضبوطًا بشكل لا يكون فيه لبنان سببًا لدخوله الحرب وإلى حد بعيد رد حزب الله مدروس
آخر الأخبار
03:09
أمين السر العام في الحزب التقدميّ الاشتراكيّ ظافر ناصر للـLBCI: ندعو إلى أن يكون الأداء في الجنوب مضبوطًا بشكل لا يكون فيه لبنان سببًا لدخوله الحرب وإلى حد بعيد رد حزب الله مدروس
0
آخر الأخبار
04:20
ظافر ناصر للـLBCI: العلاقة مع "حزب الله" هي علاقة تشاور قائم وهناك أمور نتفق معه عليها وأمور نختلف عليها والعلاقة مع القوات اللبنانية أيضا قائمة وهناك عناوين أساسية نتفق عليها وأخرى نختلف عليها
آخر الأخبار
04:20
ظافر ناصر للـLBCI: العلاقة مع "حزب الله" هي علاقة تشاور قائم وهناك أمور نتفق معه عليها وأمور نختلف عليها والعلاقة مع القوات اللبنانية أيضا قائمة وهناك عناوين أساسية نتفق عليها وأخرى نختلف عليها
0
آخر الأخبار
03:16
ظافر ناصر للـLBCI: نحن لا نرى أن "حزب الله" يريد حربا واسعة أو شاملة ولا نرى أن ايران تريد ذلك والخوف على هذا الصعيد هو من النوايا الإسرايلية
آخر الأخبار
03:16
ظافر ناصر للـLBCI: نحن لا نرى أن "حزب الله" يريد حربا واسعة أو شاملة ولا نرى أن ايران تريد ذلك والخوف على هذا الصعيد هو من النوايا الإسرايلية
0
آخر الأخبار
03:07
أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: بوجود اسرائيل لا يمكن تجنب الحرب لا الآن ولا بأي وقت لاحق فالنية العدوانية الاسرائيلية دائمة وهي ليست مسألة مرتبطة بحرب غزة أو كيف تصرف "حزب الله"
آخر الأخبار
03:07
أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: بوجود اسرائيل لا يمكن تجنب الحرب لا الآن ولا بأي وقت لاحق فالنية العدوانية الاسرائيلية دائمة وهي ليست مسألة مرتبطة بحرب غزة أو كيف تصرف "حزب الله"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:51
المرتضى يصدر شعار " طرابلس عاصمة للثقافة العربيّة للعام 2024"
أخبار لبنان
08:51
المرتضى يصدر شعار " طرابلس عاصمة للثقافة العربيّة للعام 2024"
0
امن وقضاء
08:48
البيسري بحث والمستشار الأمني لوزير الداخلية العراقي في سبل التعاون والتقى نقيب محامي طرابلس والشمال
امن وقضاء
08:48
البيسري بحث والمستشار الأمني لوزير الداخلية العراقي في سبل التعاون والتقى نقيب محامي طرابلس والشمال
0
أخبار لبنان
07:56
"الجمهورية القوية" يتقدم بطعن امام المجلس الدستوري بقانون الموازنة
أخبار لبنان
07:56
"الجمهورية القوية" يتقدم بطعن امام المجلس الدستوري بقانون الموازنة
0
أخبار لبنان
07:51
لجنة الاشغال وافقت على تمديد مهل طلبات تسوية الابار المحفورة... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:51
لجنة الاشغال وافقت على تمديد مهل طلبات تسوية الابار المحفورة... اليكم التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-02-09
جائزة أوسكار جديدة سيتم إدراجها في لائحة الجوائز لعام 2026... ما هي؟
فنّ
2024-02-09
جائزة أوسكار جديدة سيتم إدراجها في لائحة الجوائز لعام 2026... ما هي؟
0
فنّ
2024-02-14
زواج محمود عامر في سنّ الـ 69... وفارق العمر بينه وبين زوجته يشعل الانترنت
فنّ
2024-02-14
زواج محمود عامر في سنّ الـ 69... وفارق العمر بينه وبين زوجته يشعل الانترنت
0
حال الطقس
01:06
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة ما زالت تؤثّر على لبنان
حال الطقس
01:06
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة ما زالت تؤثّر على لبنان
0
آخر الأخبار
04:59
وزير خارجية ايرلندا يعلن تمويلا إضافيا بقيمة 20 مليون يورو للأونروا ويحث المانحين الآخرين على استئناف الدعم وزيادته
آخر الأخبار
04:59
وزير خارجية ايرلندا يعلن تمويلا إضافيا بقيمة 20 مليون يورو للأونروا ويحث المانحين الآخرين على استئناف الدعم وزيادته
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:13
مجزرة النبطية... عدد الشهداء يرتفع
تقارير نشرة الاخبار
07:13
مجزرة النبطية... عدد الشهداء يرتفع
0
تقارير نشرة الاخبار
06:45
في بيت الوسط... سلسلة لقاءات للحريري
تقارير نشرة الاخبار
06:45
في بيت الوسط... سلسلة لقاءات للحريري
0
أخبار لبنان
06:35
مخزومي من بكركي: لبنان لا يقوم الا بالشراكة
أخبار لبنان
06:35
مخزومي من بكركي: لبنان لا يقوم الا بالشراكة
0
أخبار لبنان
03:26
تيمور جنبلاط: "حزب الله" يحاول تجنيب توسع الحرب
أخبار لبنان
03:26
تيمور جنبلاط: "حزب الله" يحاول تجنيب توسع الحرب
0
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
اندونيسيا تنتخب وتجذب العرب والعالم
تقارير نشرة الاخبار
14:23
اندونيسيا تنتخب وتجذب العرب والعالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قمة الحكومات في دبي: الذكاء الاصطناعي فرصة امام العالم العربي!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قمة الحكومات في دبي: الذكاء الاصطناعي فرصة امام العالم العربي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الحريري لجمهوره: ما في شي بيمشي من دونكم
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الحريري لجمهوره: ما في شي بيمشي من دونكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عودة ليالي الأبطال... انتصاران لكل من ريال مدريد ومانشيستر سيتي ومواجهات نارية في سهرة الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عودة ليالي الأبطال... انتصاران لكل من ريال مدريد ومانشيستر سيتي ومواجهات نارية في سهرة الليلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:52
التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ
خبر عاجل
06:52
التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ
2
خبر عاجل
12:29
سعد الحريري لـ"الحدث": يجب علينا اليوم الوقوف مع أهل وأطفال غزة وعدم إبعاد المشهد عنها أما في السياسة فأنا لن أعود عن قراري وكما قلت "كل شي بوقتو حلو"
خبر عاجل
12:29
سعد الحريري لـ"الحدث": يجب علينا اليوم الوقوف مع أهل وأطفال غزة وعدم إبعاد المشهد عنها أما في السياسة فأنا لن أعود عن قراري وكما قلت "كل شي بوقتو حلو"
3
خبر عاجل
10:45
ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف
خبر عاجل
10:45
ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف
4
اخبار البرامج
14:56
قصة مغامِرة تتحدى أحكام المجتمع وسط تهديدات بالقتل... سام يطلب يد كريستين المتزوجة فهل تقبل عرض الزواج؟
اخبار البرامج
14:56
قصة مغامِرة تتحدى أحكام المجتمع وسط تهديدات بالقتل... سام يطلب يد كريستين المتزوجة فهل تقبل عرض الزواج؟
5
أخبار لبنان
16:26
شهداء وجرحى في الغارة الاسرائيلية على النبطية
أخبار لبنان
16:26
شهداء وجرحى في الغارة الاسرائيلية على النبطية
6
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
7
أخبار لبنان
12:39
الحريري: لن أعود عن قراري... ومن اغتال رفيق الحريري سيدفع الثمن
أخبار لبنان
12:39
الحريري: لن أعود عن قراري... ومن اغتال رفيق الحريري سيدفع الثمن
8
آخر الأخبار
17:13
البيت الأبيض: بايدن يوقع مذكرة يوجه فيها بتأجيل نقل بعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة
آخر الأخبار
17:13
البيت الأبيض: بايدن يوقع مذكرة يوجه فيها بتأجيل نقل بعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More