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قاووق: المقاومة استعدت لاحتمالات توسعة الحرب وقرارها الرد السريع والشديد

أخبار لبنان
2024-02-15 | 04:42
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قاووق: المقاومة استعدت لاحتمالات توسعة الحرب وقرارها الرد السريع والشديد
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قاووق: المقاومة استعدت لاحتمالات توسعة الحرب وقرارها الرد السريع والشديد

أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن المعركة مستمرة طالما العدوان مستمر على غزة، وأن الطريقة الوحيدة التي تجبر العدو على وقف العدوان على غزة ليس إلا الانتصار في الميدان. 

وأشار الى أن هزيمة العدو في الميدان هي الطريقة الوحيدة التي تجبره على وقف الحرب على غزة، قائلا: "نحن بالتنسيق والتكامل مع المقاومة في غزة والمنطقة، سنحقق الهزيمة للعدو ونصنع نصرا عظيما للأمة يأخذها إلى معادلات واستراتيجيات جديدة تقربنا من تحرير فلسطين بإذن الله" .

ولفت خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" في بلدة الصرفند لشهيده على طريق القدس حسن حسين خليفة الى أن "العدو الإسرائيلي يوميا يهدد ويتمادى في قصف القرى والبلدات لأنه عاجز ومأزوم في غزة، لذلك فهو يهدد ويرتجف لأنه يدرك أن المعركة مع لبنان ستكون أصعب وأشد"، مشيرا الى ان "العدو الإسرائيلي، وبلسان كبار العسكريين، يقولون إن أكثر ما تخشاه إسرائيل في هذا الزمان هو المواجهة الواسعة مع حزب الله في لبنان، لأنهم يدركون قوة ومعادلات ومفاجآت المقاومة، ويدركون أن صواريخ ومسيرات المقاومة الإسلامية في لبنان قادرة على أن تطال كل المدن والمستوطنات والمطارات، وكل المرافق الإستراتيجية الإسرائيلية على امتداد الكيان الإسرائيلي" .

وقال: "كل التهديدات متواصلة يقابلها استعداد متواصل من المقاومة، وهي استعدت لاحتمالات توسعة الحرب، وقرار المقاومة الرد السريع والشديد على أي تصعيد بالتصعيد، والتهجير بالتهجير، والتدمير بالتدمير، وهم يعلمون أن رجال حزب الله هم رجال الميدان وصناع الانتصارات".

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