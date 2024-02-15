حسن فضل الله بعد استشهاد مدنيين في ضربات بجنوب لبنان: إسرائيل ستدفع ثمن هذه الجرائم

حسن فضل الله: جرائم جيش الاحتلال ضد المدنيين اللبنانيين لن تزيدنا إلا تصميما على الدفاع عن بلدنا

علّق النائب حسن فضل الله على استشهاد مدنيين في ضربات بجنوب لبنان، قائلا: "إن جرائم جيش الاحتلال ضد المدنيين اللبنانيين لن تزيدنا إلا تصميما على الدفاع عن بلدنا".



وأضاف فضل الله ردا على سؤال لرويترز: "العدو سيدفع ثمن هذه الجرائم".