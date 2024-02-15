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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان

أخبار لبنان
2024-02-15 | 05:56
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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان
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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته المقاتلة هاجمت عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة وادي السلوقي بجنوب لبنان اليوم.

وأفاد بأن الطائرات المقاتلة هاجمت أيضا البنية التحتية التابعة لحزب الله في منطقة اللبونة في وقت سابق من اليوم وكذلك مبنى عسكريا تابعا لحزب الله في منطقة الطيبة.

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