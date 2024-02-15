أربعة وزراء زاروا الحريري

استقبل الرئيس سعد الحريري قبل ظهر اليوم في بيت الوسط وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي قال على الأثر: "جئت اليوم إلى هذه الدار الكريمة لكي أقول أهلا وسهلا بإبن الشهيد رفيق الحريري الرئيس سعد الحريري، وهو طبعا مرحب به لأنه ابن البلد ولأنه مسكون بوجدان هذا البلد".وأضاف: "هذا اللقاء يأتي على وقع اعتداءات إسرائيلية سافرة في جنوب لبنان، مجزرة بسبعة مدنيين عزل قتلوا بدم بارد في الجنوب. نسأل الله أن تذهب الأمور في الداخل اللبناني بطريقة إيجابية من خلال أن يتفق الفرقاء السياسيون على أن يكون هناك رئيس للجمهورية قريبا جدا حتى تستقيم الأمور. وفي ما خص الاعتداءات الإسرائيلية، نضع هذا الأمر في عهدة وفي وجه كل الإنسانية".ثم التقى الرئيس الحريري وزير البيئة ناصر ياسين الذي قال بعد اللقاء: "اللقاء اليوم مع الرئيس الحريري كان ممتازا، فهو يأتي أولا في ذكرى الرئيس الراحل رفيق الحريري، حيث استذكرنا كل ما قام به الشهيد من دور لبناء الدولة والمجتمع والاقتصاد، وخصوصا في هذه اللحظة الصعبة جدا علينا من تمادي جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداءات على لبنان والجنوب. وقد تذكرنا دور الرئيس الشهيد في حماية لبنان، وأهمية أن تكون كل المكونات اللبنانية مع بعضها البعض لحماية البلد وتحصينه مما يمكن أن يكون قاس جدا إذا حصل، من توسيع للاعتداءات الإسرائيلية".وأضاف: "كما تحدثنا عن كل القضايا، خصوصا ما يتعلق بالمناطق وما تقوم به وزارة البيئة من حماية البيئة والغابات والمحميات وإدارة الموارد والنفايات، حيث أجرينا جولة سريعة حول الواقع الذي نحن فيه".كما استقبل الرئيس الحريري وزير الصناعة جورج بوشيكيان وبحث معه الاوضاع العامة.والتقى وزير السياحة وليد نصار الذي أوضح أن اللقاء اليوم جاء لاستذكار كل ما مررنا به على مدى الـ19 سنة الماضية، وخسارة لبنان لشخصية مثل الرئيس الشهيد رفيق الحريري.