مخزومي من بكركي: لبنان لا يقوم الا بالشراكة

بحث البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي آخر التطورات مع النائب فؤاد مخزومي في بكركي.



وشدد مخزومي على أن لبنان لا يقوم الا بالشراكة خصوصا في هذه المرحلة الصعبة.



كما تطرق مخزومي الى آخر التطورات في الجنوب.