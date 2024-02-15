بري يدعو الى جلسة للجان المشتركة الثلاثاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط التربية والتعليم العالي والثقافة، الى جلسة مشتركة في تمام الساعه 10:30 من قبل ظهر الثلاثاء الواقع في 20 شباط 2024، وذلك لدرس جدول الآعمال الآتي:



١- مرسوم رقم 12836 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية.



٢- مرسوم رقم 12837 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بإعطاء مساعدة مالية إلى مجلس ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في مدارس الخاصة المنشأ بالقانون الصادر بتاريخ 5/6/1956/3.



٣- اقتراح القانون الرامي الى إستيفاء ضريبة استثنائية على الشركات والمؤسسات التي إستفادت من دعم المصرف المركزي للسلع والبضائع المقدم من النائب بلال عبد الله.