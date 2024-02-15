لجنة الاشغال وافقت على تمديد مهل طلبات تسوية الابار المحفورة... اليكم التفاصيل

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيسها النائب سجيع عطية.



واثر الجلسة، أعلن مقرر لجنة الاشغال النائب محمد خواجة أن اللجنة اقرّت في جلستها اليوم اقتراح القانون المقدم من النائب أحمد الخير المتعلق بتجديد مهل طلبات تسوية الابار المحفورة قبل اقرار المجلس النيابي لقانون المياه.



وقال خواجة: "نحن بالقانون كنا اعطينا مهلة سنة وهو صدر العام 2020، لكن نتيجة الوضع، وازاء جائحة كورونا والوضع العام في البلاد، الطلبات التي قدمت كانت قليلة وحرم مواطنون من تقديم الطلبات، ورأينا ان هناك مصلحة في تسوية هذا الامر، لذلك وافقت اللجنة على موضوع تمديد المهل لفترة سنتين من تاريخ اقرار اقتراح القانون في الجلسة التشريعية وهناك مادة في قانون المياه تنص على ان الابار المحفورة قبل اقرار القانون واكثرها هناك حوالي 80 الف بئر في كل الاراضي اللبنانية، تحتاج الى تسوية اوضاعها واعطيت مهلة سنة من خلال مادة في القانون".



وأشار الى أنه بعد نقاش مستفيض، اتفقفوا على تقديم اقتراح قانون عصري ومعمول به باكثر من دولة له علاقة بالصيانة الدورية، لافتا الى أنهم سيعملوا عليه كمجموعة من النواب بالتعاون مع نقابتي المهندسين في بيروت والشمال وان يكون هناك فترة زمنية للاشغال لجهة تجديد رخصة الاشغال.



وقال: "هذا يفرض على الهيئات المعنية الكشف ويفرض على الساكنين او على مالك المبنى القيام بالصيانة".