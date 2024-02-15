"الجمهورية القوية" يتقدم بطعن امام المجلس الدستوري بقانون الموازنة

تقدّم النواب غسان حاصباني وجورج عقيص ورازي الحاج باسم تكتل" الجمهورية القوية" باستدعاء امام المجلس الدستوري طعنا بقانون الموازنة لعام 2024، عند الساعة الاولى من بعد ظهر اليوم. وقد سجل الطعن في قلم المجلس اصولا بتاريخ اليوم 15 شباط 2024.



وقد وقع على عريضة الطعن معظم نواب التكتل، واستندت الى اسباب عدة اهمها "غياب قطع الحساب وفرسان الموازنة".



وكان القانون قد صدر في الجريدة الرسمية صباح اليوم.







