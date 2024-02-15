المرتضى يصدر شعار " طرابلس عاصمة للثقافة العربيّة للعام 2024"

أطلق وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المُرتَضى شعار " طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام ٢٠٢٤" مذيّلًا بعبارة "طرابلس حكاية الإنسان والزمان" وذلك بعد ان تم اختيار المدينة من قِبَل المنظّمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" على أن "يُستعمل هذا الشّعار دون سواه في جميع النشاطات المرتبطة بفعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربيّة للعام 2024، بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزير الثقافة".



يُذكَر ان المُرتَضى يتابع شخصيًا التحضيرات المواكبة للاحتفالية هذه عبر تخصيصه ثلاثة أيام أسبوعيًا حيث يتواجد في طرابلس مع فريق الوزارة ويلتقي دوريًا بالفاعليات السياسية والثقافية.



أما الشعار فيستمد شكله وألوانه من الفن المعماري والحياة معًا والتنوع الثقافي في وحدة جمالية متماسكة تتداخل فيها الخطوط المجردة والإيحاءات والبنيان الحضاري للمدينة.