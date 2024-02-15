الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لقاء تشاركي في المجلس الاقتصادي محوره الحماية الإجتماعية وتأمين التقديمات... بيرم: بالحوار نصل الى كل النتائج المرجوة

أخبار لبنان
2024-02-15 | 09:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لقاء تشاركي في المجلس الاقتصادي محوره الحماية الإجتماعية وتأمين التقديمات... بيرم: بالحوار نصل الى كل النتائج المرجوة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
6min
لقاء تشاركي في المجلس الاقتصادي محوره الحماية الإجتماعية وتأمين التقديمات... بيرم: بالحوار نصل الى كل النتائج المرجوة

عقد في المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد لقاء تشاركي مع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال ‏مصطفى بيرم، في حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي للبحث في قضايا العمل والحماية ‏الاجتماعية في ظل الاوضاع الراهنة‎.‎

عربيد‎

وإثر اللقاء، استنكر عربيد "الغارات التي يشنها العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان، وآخرها الغارة على النبطية التي ‏استهدفت منزلا يقطنه مدنيون، وقال :" قلبنا مع الجنوب و كل التعاطف والإستنكار لما يحصل‎".‎

وأشار الى ان الأمور تتجه إلى التصعيد وأن هذا الأمر مؤلم بالنسبة لنا ولكل اللبنانيين‎.‎

وعن اللقاء التشاركي، لفت إلى أنه تمحور حول موضوع العمل والحماية الإجتماعية والضمان الإجتماعي، وكيفية تحقيق العدالة ‏الإجتماعية وتأمين التقديمات الإجتماعية مع الأخذ في الإعتبار قدرة المؤسسات على تحمل الأعباء‎.‎

وأشار عربيد إلى موضوعي الضمان الإجتماعي وتصحيح الأجور اللذين تم البحث فيهما خلال اللقاء، قائلاً: "نحن ما يعنينا هو التعاطي ‏بمرونة بهذه المواضيع فنحن لا يمكننا من جهة ان نتغاضى عن موضوع اليد العاملة والقدرة الشرائية والإستشفاء والطبابة وضرورة حصول ‏العامل على هذه الخدمات بكرامة و من جهة أخرى ضرورة عدم وضع أعباء إضافية على المؤسسات سيما في ظل الوضع السياسي ‏والإقتصادي والأمني الذي نعيشه‎".‎

وأضاف :"تقدمت بطرح يقضي بالدخول تدريجا إلى تصحيح الحد الأدنى للأجور والإشتراكات مشدداً على "ضرورة متابعة هذا ‏الموضوع الذي يتطلب جرأة و تفهما"، معتبرا ان موضوع المؤسسات المكتومة موضوع أساسي بالنسبة للقطاع الخاصو، داعيا الى الاستمرار ‏في هذا الحوار الراقي والمرن مع ضرورة إتخاذ خطوات سريعة".

كما شدّد على ضرورة عدم إحداث صدمات لأي جهة مع التأكيد على ضرورة ‏توحيد المعايير من أجل تأمين الإستمرار والإنتظام للضمان الإجتماعي‎.

الوزير بيرم

بدوره، قال وزير العمل مصطفى بيرم: "قمنا اليوم بدعوة مشكورة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشخص رئيسه شارل عربيد وحضور ‏اصحاب المعالي والسيادة والشخصيات والهيئات الاقتصادية والقطاعات والمستشفيات والمدارس بحوار مهم جدا، ونحن لم نصل الى نتيجة ‏حاسمة، لانه اعتقد ان هناك استكمالا لذلك وهذا أمر ضروري‎".

ولفت الى أن الحوار كان مهما وراقيا معتقدا ان تكرار هذه الحوارات ضروري، سواء في المجلس الاقتصادي او في وزارة العمل التي هي معنية ‏اساسا بهذا الامر المهم جدا. والاستجابة التي حدثت تدل على ان الكل يتحمل المسؤولية خصوصا واننا جميعا في مركب واحد وعلينا ان ‏نتساعد‎".‎

وقال: "انا اؤمن بالمعايير التي تحكم اداءنا، وعلينا ان نتعاون ويجب ان يكون هناك حزم في بعض الخطوات، لكن يقابلها مرونة وانا ‏اتبنى فكرة المرونة في هذا المجال وسنتابع المسألة مع سعادة المدير العام لاسيما واننا استمعنا الى مطالب فيها وجهة نظر من مختلف ‏القطاعات في هذا المجال. ولكن الضمان الاجتماعي يشكل الامان للمجتمع، لاسيما نتعرض لاعتداءات غاشمة وحاقدة وجبانة خصوصا ‏لانها تستهدف المدنيين وهذا جبن، وعلى المحتل ان يرينا "شطارته" في الميدان أمام المقاومين الابطال الذين يكرسون معايير مهمة جدا لهذا ‏البلد بتنوعه وبهذا التنوع هو المضاد النوعي لهذا الكيان العنصري قربنا".‎

واضاف: "نحن في لبنان نفتخر ببعضنا وعلينا ان نلتزم بالتضامن الاجتماعي بين بعضنا وان نكون عقلية رابح = رابح لكي ‏نتجاوز هذه المرحلة‎".‎

وتابع :"انا اقول لكل المواطنين وبكل صراحة "لبنان لا يلزمه الكثير"، بل تلزمه الارادة والتعاون مع بعضنا ليصار الى تغيير النمط الذي ‏كان سائدا وعلينا ان نستفيد من التجارب الخاطئة التي كانت وعلينا ان نستثمر في النقاط الإيجابية لنخرج من هذا المأزق الذي نحن فيه‎".

كركي

من جهته، قال المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي: "نحن كل هدفنا، من الان حتى نهاية هذا العام، أن يعود الضمان الاجتماعي إلى ‏سابق عهده، وان يقال " نيال يللي عنده ضمان اجتماعي". انما للوصول إلى هذا الأمر هناك خطوات، لذلك عرضنا في اللقاء طرقا متعددة‎". ‎

ولفت كركي الى أن هناك فجوة كبيرة بين تقديمات الضمان الاجتماعي، لانه يقبض بالليرة اللبنانية وكل التقديمات أصبحت ‏مدولرة، وبالتالي هناك كمية من الأموال نحن في حاجة إليها، مشيرا الى أن هذه الاموال يجب الحصول عليها، اما عبر هبات او من قروض هي غير ‏متوافرة، او من الدولة او من أصحاب العمل والعمال. وقال: "وبالتالي طرحنا طرحا كي تكون هناك تشاركية بين الجميع للنهوض بالصندوق الوطني ‏للضمان الاجتماعي. وآمل استكمال هذه الحوارات وهناك دور أساسي للجنة المؤشر والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام‎".‎

وفي ما يتعلق بالأجور، قال كركي: "نحن لا نطالب بشيء إضافي، كل ما نقوله أن القسم الأكبر 80 او 90 في المئة من الأجور المدفوعة ‏بالقطاع الخاص باعتراف الجميع هي غير مصرح عنها للضمان الاجتماعي، وعلينا البدء تدريجيا، بإدخالها ضمن تصريحات الضمان ‏الاجتماعي ونحن كنا السباقين في الأسبوع الماضي في الضمان الاجتماعي في هذا الموضوع‎. ‎

اما في موضوع القطاع غير المنظم الذي أصبح بين 60 و 65 في المئة مغطى في البلاد والذي يتسبب بمنافسة غير متساوية مع القطاع ‏الخاص، فرأى كركي أنه ايضا يجب معالجته، حيث قال: "كل هذه الأمور علينا مواكبتها ان كان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي أو في لجنة ‏المؤشر، وعلينا إلا نسير بخطوات بطيئة اذ مرت أربع سنوات ونحن نراعي إن كان بالموازنات ونقوم بالإعفاءات وغيرها، ان حاكم مصرف ‏لبنان خطى خطوات لتوحيد سعر الصرف وبالتالي وضع خطا وبدأنا التأسيس".

ولفت كركي الى "ان هناك بعض المشاكل اللوجستية والإدارية في الضمان الاجتماعي في ما يتعلق بالكهرباء والأوراق وغيرها نظرا لغياب ‏الموازنة. وأبشركم أن معالي وزير العمل اخذ قرارا جريئا وصادق على الموازنة الإدارية مرحليا للعام 24 بالضمان الاجتماعي. امل هذا العام ‏ألا يكون هناك أي إشكاليات ونحن سنتابع كل الشكاوى، وكل مكاتب الضمان فيها مكاتب شكاوى، هاتفنا مفتوح في مكتب الشكاوى في ‏المركز الرئيسي للضمان. وأطلقنا المنصة الإلكترونية كي نخفف الاعباء عن أصحاب العمل. نحنا نفهم هذا الموضوع، ومن يود الحضور ‏إلى مكاتب الضمان الاجتماعي لا يريد ان "يذل"، أتى للحصول على خدمة وبالتالي يجب ان يحضر ويغادر "بسلاسة‎".
 
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

تشاركي

المجلس

الاقتصادي

محوره

الحماية

الإجتماعية

وتأمين

التقديمات...

بيرم:

بالحوار

النتائج

المرجوة

LBCI التالي
مصادر فرنسية: ننسق جهودنا في لبنان مع الولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
شهداء وجرحى في الغارة الاسرائيلية على النبطية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2024-02-06

اجتماع في المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي في حضور عدوان بحث في قانون الايجارات‎ غير ‏السكنية

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-29

لقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني: لمؤتمر نُطلق خلاله مانيفست سياسي يتضمن الإعلان عن المبادئ حول جوهر لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-16

السفير الفرنسي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-14

اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية بعد إدخال تعديلات على بعض مواده

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هل تتوسع الاشتباكات جنوبا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

جلال خسر زوجته وطفليه في الغارة الإسرائيلية على بلدة الصوانة الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

كيف تبدو الصورة من جبهة الجنوب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

النبطية تلملم اثار مجزرة اسرائيلية... عائلة بأكملها فقدت في عمق المدينة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-12-03

الامطار تعود قريبا... إليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-28

الجزيرة نقلا عن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية: استلمنا قائمة المختطفين المتوقع الإفراج عنهم اليوم ويجري التدقيق في أسمائهم

LBCI
منوعات
2024-02-06

تركت طفلتها مع أهل زوجها... وعندما عادت صُعقت بما فعلاه بها!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-02-14

مقدمة النشرة المسائية 14/02/2024

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هل تتوسع الاشتباكات جنوبا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

جلال خسر زوجته وطفليه في الغارة الإسرائيلية على بلدة الصوانة الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

كيف تبدو الصورة من جبهة الجنوب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

النبطية تلملم اثار مجزرة اسرائيلية... عائلة بأكملها فقدت في عمق المدينة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 15-2-2024

LBCI
أخبار لبنان
12:40

الحريري: لا أرى أنه حان وقت عودتي للعمل السياسي وفرنجية صديقي تمامًا كما ازعور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:13

مجزرة النبطية... عدد الشهداء يرتفع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:45

في بيت الوسط... سلسلة لقاءات للحريري

LBCI
أخبار لبنان
06:35

مخزومي من بكركي: لبنان لا يقوم الا بالشراكة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:52

التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ

LBCI
اخبار البرامج
14:56

قصة مغامِرة تتحدى أحكام المجتمع وسط تهديدات بالقتل... سام يطلب يد كريستين المتزوجة فهل تقبل عرض الزواج؟

LBCI
أخبار لبنان
16:26

شهداء وجرحى في الغارة الاسرائيلية على النبطية

LBCI
أخبار لبنان
02:49

حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟

LBCI
امن وقضاء
09:08

الجيش الاسرائيلي: استهداف القائد علي محمد الدبس ومساعده حسن ابراهيم عيسى وعنصر آخر من حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
17:13

البيت الأبيض: بايدن يوقع مذكرة يوجه فيها بتأجيل نقل بعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة

LBCI
منوعات
06:53

ظن أنه يعاني من الصداع بسبب رائحة العطور... ولكن ما حصل معه خلال التسوق كان في شدة الخطورة!

LBCI
أخبار دولية
13:38

هل فعلًا وجدت إسرائيل السنوار؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More