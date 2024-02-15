الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
13
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
13
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعديل توقيت السير للشاحنات على طريق ضهر البيدر بدءا من فجر يوم غد الجمعة
أخبار لبنان
2024-02-15 | 10:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تعديل توقيت السير للشاحنات على طريق ضهر البيدر بدءا من فجر يوم غد الجمعة
أعلن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، أنه بناء على التقرير الصادر عن المديرية الإقليمية للأشغال في البقاع، وبناء على الرأي الفني الصادر عن الاستشاري المكلف من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل، وبعد التنسيق مع قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، ومع المدير الإقليمي للأشغال في البقاع المهندس محمد الحاج شحادة، تم تعديل توقيت السير للشاحنات كافة بما فيها شاحنات النقل بالعبور "الترانزيت" على طريق ضهر البيدر الدولي بدءا من فجر يوم غد الجمعة بحيث أصبح من الساعة الخامسة فجرا وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر للشاحنات المتجهة من بيروت نحو البقاع، ومن الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة الرابعة فجرا للشاحنات المتجهة من البقاع نحو بيروت".
وأكد المحافظ أبو جوده في بيان، أنه "سيتم اتخاذ القرارات تباعا عند التأكد بشكل نهائي من وضعية الطريق بحيث لا تشكل خطرا على سلامة المواطنين والسلامة المرورية".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
توقيت
السير
للشاحنات
البيدر
الجمعة
التالي
مصادر فرنسية: ننسق جهودنا في لبنان مع الولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
شهداء وجرحى في الغارة الاسرائيلية على النبطية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-02-09
السماح للشاحنات كافة بالعبور على طريق ضهر البيدر الدولي
أخبار لبنان
2024-02-09
السماح للشاحنات كافة بالعبور على طريق ضهر البيدر الدولي
0
أخبار لبنان
2024-02-05
محافظ البقاع: السماح للشاحنات بالعبور على طريق ضهر البيدر
أخبار لبنان
2024-02-05
محافظ البقاع: السماح للشاحنات بالعبور على طريق ضهر البيدر
0
أخبار لبنان
2024-01-16
قرار بالسماح للشاحنات بالمرور على طريق ضهر البيدر الدوليّ... وهذا ما في التفاصيل
أخبار لبنان
2024-01-16
قرار بالسماح للشاحنات بالمرور على طريق ضهر البيدر الدوليّ... وهذا ما في التفاصيل
0
آخر الأخبار
2024-01-14
التحكم المروري: قطع السير بشكل جزئي على طريق عام ضهر البيدر بالإتجاهين وإبقاء السير على مسرب واحد ومنع مرور الشاحنات وحركة المرور كثيفة في المحلة
آخر الأخبار
2024-01-14
التحكم المروري: قطع السير بشكل جزئي على طريق عام ضهر البيدر بالإتجاهين وإبقاء السير على مسرب واحد ومنع مرور الشاحنات وحركة المرور كثيفة في المحلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل تتوسع الاشتباكات جنوبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل تتوسع الاشتباكات جنوبا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
جلال خسر زوجته وطفليه في الغارة الإسرائيلية على بلدة الصوانة الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
جلال خسر زوجته وطفليه في الغارة الإسرائيلية على بلدة الصوانة الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
كيف تبدو الصورة من جبهة الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
كيف تبدو الصورة من جبهة الجنوب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النبطية تلملم اثار مجزرة اسرائيلية... عائلة بأكملها فقدت في عمق المدينة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النبطية تلملم اثار مجزرة اسرائيلية... عائلة بأكملها فقدت في عمق المدينة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-12-03
الامطار تعود قريبا... إليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة
حال الطقس
2023-12-03
الامطار تعود قريبا... إليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة
0
آخر الأخبار
2023-11-28
الجزيرة نقلا عن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية: استلمنا قائمة المختطفين المتوقع الإفراج عنهم اليوم ويجري التدقيق في أسمائهم
آخر الأخبار
2023-11-28
الجزيرة نقلا عن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية: استلمنا قائمة المختطفين المتوقع الإفراج عنهم اليوم ويجري التدقيق في أسمائهم
0
منوعات
2024-02-06
تركت طفلتها مع أهل زوجها... وعندما عادت صُعقت بما فعلاه بها!
منوعات
2024-02-06
تركت طفلتها مع أهل زوجها... وعندما عادت صُعقت بما فعلاه بها!
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-02-14
مقدمة النشرة المسائية 14/02/2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-02-14
مقدمة النشرة المسائية 14/02/2024
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل تتوسع الاشتباكات جنوبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل تتوسع الاشتباكات جنوبا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
جلال خسر زوجته وطفليه في الغارة الإسرائيلية على بلدة الصوانة الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
جلال خسر زوجته وطفليه في الغارة الإسرائيلية على بلدة الصوانة الجنوبية
0
أخبار دولية
13:27
هل هناك آفاق لنجاح مفاوضات القاهرة في ظل الغياب الإسرائيلي عنها؟
أخبار دولية
13:27
هل هناك آفاق لنجاح مفاوضات القاهرة في ظل الغياب الإسرائيلي عنها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
كيف تبدو الصورة من جبهة الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
كيف تبدو الصورة من جبهة الجنوب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النبطية تلملم اثار مجزرة اسرائيلية... عائلة بأكملها فقدت في عمق المدينة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النبطية تلملم اثار مجزرة اسرائيلية... عائلة بأكملها فقدت في عمق المدينة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 15-2-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 15-2-2024
0
أخبار لبنان
12:40
الحريري: لا أرى أنه حان وقت عودتي للعمل السياسي وفرنجية صديقي تمامًا كما ازعور
أخبار لبنان
12:40
الحريري: لا أرى أنه حان وقت عودتي للعمل السياسي وفرنجية صديقي تمامًا كما ازعور
0
تقارير نشرة الاخبار
07:13
مجزرة النبطية... عدد الشهداء يرتفع
تقارير نشرة الاخبار
07:13
مجزرة النبطية... عدد الشهداء يرتفع
0
تقارير نشرة الاخبار
06:45
في بيت الوسط... سلسلة لقاءات للحريري
تقارير نشرة الاخبار
06:45
في بيت الوسط... سلسلة لقاءات للحريري
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:52
التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ
خبر عاجل
06:52
التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ
2
اخبار البرامج
14:56
قصة مغامِرة تتحدى أحكام المجتمع وسط تهديدات بالقتل... سام يطلب يد كريستين المتزوجة فهل تقبل عرض الزواج؟
اخبار البرامج
14:56
قصة مغامِرة تتحدى أحكام المجتمع وسط تهديدات بالقتل... سام يطلب يد كريستين المتزوجة فهل تقبل عرض الزواج؟
3
أخبار لبنان
16:26
شهداء وجرحى في الغارة الاسرائيلية على النبطية
أخبار لبنان
16:26
شهداء وجرحى في الغارة الاسرائيلية على النبطية
4
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
5
امن وقضاء
09:08
الجيش الاسرائيلي: استهداف القائد علي محمد الدبس ومساعده حسن ابراهيم عيسى وعنصر آخر من حزب الله
امن وقضاء
09:08
الجيش الاسرائيلي: استهداف القائد علي محمد الدبس ومساعده حسن ابراهيم عيسى وعنصر آخر من حزب الله
6
آخر الأخبار
17:13
البيت الأبيض: بايدن يوقع مذكرة يوجه فيها بتأجيل نقل بعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة
آخر الأخبار
17:13
البيت الأبيض: بايدن يوقع مذكرة يوجه فيها بتأجيل نقل بعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة
7
منوعات
06:53
ظن أنه يعاني من الصداع بسبب رائحة العطور... ولكن ما حصل معه خلال التسوق كان في شدة الخطورة!
منوعات
06:53
ظن أنه يعاني من الصداع بسبب رائحة العطور... ولكن ما حصل معه خلال التسوق كان في شدة الخطورة!
8
أخبار دولية
13:38
هل فعلًا وجدت إسرائيل السنوار؟
أخبار دولية
13:38
هل فعلًا وجدت إسرائيل السنوار؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More