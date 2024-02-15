تعديل توقيت السير للشاحنات على طريق ضهر البيدر بدءا من فجر يوم غد الجمعة

أعلن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، أنه بناء على التقرير الصادر عن المديرية الإقليمية للأشغال في البقاع، وبناء على الرأي الفني الصادر عن الاستشاري المكلف من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل، وبعد التنسيق مع قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، ومع المدير الإقليمي للأشغال في البقاع المهندس محمد الحاج شحادة، تم تعديل توقيت السير للشاحنات كافة بما فيها شاحنات النقل بالعبور "الترانزيت" على طريق ضهر البيدر الدولي بدءا من فجر يوم غد الجمعة بحيث أصبح من الساعة الخامسة فجرا وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر للشاحنات المتجهة من بيروت نحو البقاع، ومن الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة الرابعة فجرا للشاحنات المتجهة من البقاع نحو بيروت".



وأكد المحافظ أبو جوده في بيان، أنه "سيتم اتخاذ القرارات تباعا عند التأكد بشكل نهائي من وضعية الطريق بحيث لا تشكل خطرا على سلامة المواطنين والسلامة المرورية".