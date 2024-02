عبّرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، عن قلق بالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق وخلفه"، معتبرة أنه من "المحزن أن نرى الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم".



ودعت فرونتسكا، عبر منصة إكس، "جميع الأطراف المعنية إلى وقف دوامة العنف هذه، واتخاذ تدابير أمنية عاجلة على طول الخط الأزرق من أجل الوقف المستدام للأعمال العدائية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1701".



وشددت على أنه "يحق لعشرات الآلاف من النازحين العودة وإعادة بناء حياتهم بأمان، ويتطلب هذا الأمر حلاً سياسياً للصراع، والوقت ينفد".

