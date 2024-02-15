ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟

نفى المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن يكون وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أصدر أي بيان اليوم بتعطيل المدارس غدا حدادا على مجزرة النبطية.



وأكد الحلبي أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، عاريا من الصحة.