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ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟

أخبار لبنان
2024-02-15 | 14:56
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ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟
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ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟

نفى المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن يكون  وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أصدر أي بيان اليوم بتعطيل المدارس غدا حدادا على مجزرة النبطية.  

وأكد الحلبي أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، عاريا من الصحة.

أخبار لبنان

تعطيل المدارس

وزارة التربية

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