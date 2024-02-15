البزري لـ"جدل": عمر مادة الفوسفور ليس طويلا ويمكن استخدام اراضي الجنوب الزراعية مرة ثانية

أوضح النائب عبد الرحمن البزري أن عمر مادة الفوسفور، التي يلقيها الاسرائيليون على المناطق الجنوبية اللبنانية، ليس طويلا، مؤكدا أنه يمكن استخدام الاراضي الزراعية مرة ثانية لاحقا.



طبّيا، أوضح البزري، عبر برنامح "جدل" عبر الـLBCI، أن أثر الفوسفور المباشر على الاشخاص يكون عبر الاستنشاء أو من خلال الاراضي الزراعية، الامر الذي يسبّب أزمة رئوية وحروق حرارية وكيماوية، مشيرا إلى نتائج أكثر خطورة كالاصابة بالعمى ومشاكل بالجهاز الهضمي وصولا إلى الانتشار الذي يؤدي إلى فشل كلوي وكبدي.



وشدد على أنه، قبل تأمين العودة الكاملة للنازحين من الجنوب إلى المنازل يجب الكشف على الاراضي الزراعية.