وزير الزراعة لـ"جدل": وضعنا خطة للتعويض للمزارعين في الجنوب

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، بشأن مادة الفوسفور الملقاة على الاراضي الجنوبية، أن التربة تعالج نفسها بنفسها.



كما أكد، في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أنه بمجرد انتهاء الاعمال العدائية الاسرائيلية في الجنوب فسيُصار إلى فحص كامل للتربة هناكن لان لا قدرة اليوم للوصول إلى الاراضي جراء القصف.



ورأى وزير الزراعة أن اسرائيل تريد أرض محروقة في لبنان وتحاول أن تكسر قوتنا بالمنافسة بالزيتون وزيت الزيتون ، لافتا إلى أن قيمة الاضرار وصلت إلى 2 أو 3 مليارات دولارن أو أكثر.



وكشف الحاج حسن أن الوزارة وضعت خطة ضمن الخطة الوطنية وتنص على أنه مجرد انتهاء الحرب ووقف الاعمال القتالية سنبدأ بالمسح على الاراضي والتعويض للخاسرين، مؤكدا أن هناك هيئات مانحة قالت إنها قادرة على المساعدة.