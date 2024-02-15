ياسين لـ"جدل": لا تخوّف من تغيّر في نوعية التربة في الجنوب

رأى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين أن نسبة الفوسفور مرتفعة في الجنوب ما يعني أن اسرائيل تريد حرق كل المناطق اللبنانية الحدودية، معتبرا أنها سياسة مقصودة لطرد الناس.



وأوضح ياسين، في حديث لـ"جدل" عبر الـLBCI، أنه بعد أن أخذنا 5 عينات من الاراضي الزراعية الجنوبية تبين أن نسبة الفوسفور أكبر من 400 مرة إضافية عن الكمية الطبيعي.



وطمأن وزير البيئة أن لا تخوف من تغير نوعية التربة في الجنوب، مؤكدا العمل على إعادة تأهيل التربة في الجنوب بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمات دولية.



وأكد أن الوزارة ستدرس التربة ضمن خطة النهوض والتعافي بعد انتهاء الحرب وبالتالي معالجة التربة.



كما أكد ياسين أن 18 ألف عائلة نزحت من الجنوب حصلت على مساعدات مالية وحصص غذائية ومعاينات صحية، متحدّثا عن أعمال اغاثية اليوم وخدد لإعادة اعمار المنازل المهدمة بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي.