شدد الوزير السابق غازي العريضي على أن جوهر العلاقة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط والرئيس الشهيد رفيق الحريري كانت علاقة استراتيجية، وهذه العلاقة استمرت مع الرئيس سعد الحريري بعد دخوله الحياة السياسية.واعتبر العريضي، خلال برنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن التباينات تحصل في الحياة السياسي، مشيرا إلى أن ثمة تباينات في وجهة النظر اليوم بين جنبلاط والرئيس سعد الحريري.ورأى أن ثمة توازنا مختلا في البلد، لانّ اي خلل على مستوى أي طائفة يؤدي إلى هذا الامر.وأكد أن لبنان بحاجة إلى عقل جماعي وشراكة الجميع بالتفكير في مستقبل البلد وأي إصابة تترك أثرا، معتبرا أن ما نحن فيه الآن هو أزمة عميقة خطيرة بحاجة إلى تعاون كل الجهات والحريري يمثّل ما يمثّل على الرغم من وجوده خارج الدولة.