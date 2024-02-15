شعبان لـ"جدل": التسوية في لبنان بحاجة إلى توازن لا يُطبّق بغياب الحريري

رأى مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان أن روسيا تعتبر أن بعد حرب غزة والتقارب السعودي-الايراني فلا بد من أن المنطقة ذاهبة إلى تسوية تشكل لبنان.



ولفت شعبان، في حديث لـ"جدل" عبر الـLBCI بشأن التسوية، إلى أنه يجب أن يكون هناك توازن بالاطراف الموجودة في لبنان، مؤكدا أن لا توازن بغياب الحريري.



واشار إلى أن الروس يعتبرون أنه لا بد من العمل لاعادة التوازن إلى البلد.



وكشف شعبان أنه في كل الاتصالات، كان مع الروس يصرّون على عودة الحريري عن الاعتكاف.