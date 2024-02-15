درغام للـLBCI: أبدينا الرغبة بلقاء الرئيس الحريري ولكن...

كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب اسعد درغام أننا " أبدينا الرغبة بلقاء الرئيس سعد الحريري لكن لم نتلق اي جواب حتى الساعة".



ورأى درغام، خلال برنامح "جدل" عبر الـLBCI، أنه ليست الخلافات السياسية الداخلية التي جعلت الحريري يعتكف العمل السياسي بل قوة قاهرة، معتبرا أنه كان هناك قرار اقليمي بأن لا يُدعم الفريق السني في البلد.



وأكد أن عودة الرئيس الحريري خلال الأزمات القائمة هو محرقة له سياسياً.