حبيش لـ"جدل": الحريري سيعود عندما يرى أن عودته مفيدة للبلد

شدد النائب السابق هادي حبيش على أن الرئيس سعد الحريري سيعود عندما يرى أن عودته مفيدة للبلد.



ورأى حبيش، في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن الناس أكدت من جديد دعمها لعائلة الحريري سياسيا و أعادت التوازن الطائفي الذي لم يملؤه أي فريق سني آخر خلال هذه الفترة.



ولفت إلى أن الرئيس الحريري يرى أن الأوضاع وكيفية معالجة الملفات في لبنان مازال عبثياً ولا يمكنه المشاركة فيه.