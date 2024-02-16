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جعجع التقى روداكوف: ما الذي أنتجته عمليات "حزب الله " سوى تعريض لبنان وشعبه للدمار والموت؟
أخبار لبنان
2024-02-16 | 02:27
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جعجع التقى روداكوف: ما الذي أنتجته عمليات "حزب الله " سوى تعريض لبنان وشعبه للدمار والموت؟
شدّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على ضرورة تطبيق القرار 1701 بغية تجنيب لبنان خطر اندلاع حرب كبيرة على حدوده الجنوبية.
وأوضح جعجع في خلال استقباله السفير الروسي الكسندر روداكوف في معراب، أنه "في سياق قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، من الأجدى توجيه مذكرة مشتركة من الجانبين اللبناني والسوري إلى الأمم المتحدة من أجل اعتبار هذه الأراضي لبنانية، وعندئذ يصبح واجبا على إسرائيل الإنسحاب منها تطبيقا للقرار 425".
وجدد التأكيد على أن ما يحدث في غزة أمر غير مقبول على الإطلاق، وأن الحل الوحيد يكمن في قيام دولة فلسطينية مستقلة".
وسأل: "بماذا يساعد حزب الله الفلسطينيين في غزة؟ وهل يمكن أن يحدث فيها أكثر مما حدث إلى الان؟ وما الذي أنتجته عملياته عبر الحدود سوى تعريض لبنان وشعبه للدمار والموت؟".
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