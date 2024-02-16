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تيمور جنبلاط يوضح كلامه: المطلوب هو بذل أقصى الجهود دولياً لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار
أخبار لبنان
2024-02-16 | 04:26
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تيمور جنبلاط يوضح كلامه: المطلوب هو بذل أقصى الجهود دولياً لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار
جدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط دعوته إلى ضرورة الحذر والتنبّه من احتمال توسع الحرب وجرّ لبنان إليها على نطاق أكبر، خصوصاً وأن تصعيد العداون الإسرائيلي مستمر، فيما الإدارة الأميركية لم تنجح حتى اللحظة في منع هذا الجنون الإسرائيلي، وأن المطلوب هو بذل أقصى الجهود دولياً لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.
وشدد على أن هذا ما قصده جنبلاط في كلامه أمام منظمة الشباب التقدمي، فاقتضى التوضيح.
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