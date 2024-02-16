"مشروع وطن الإنسان" يحذّر من عمليات بيع مشبوهة في ظلّ إقفال العقاريّة

دان المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" الاستهداف الإسرائيليّ المباشر والمتكرّر للمدنيين في الجنوب اللبنانيّ، وآخره القصف الذي طال مبنى في النبطيّة، المدينة اللبنانية المكتظة سكانيّاً، وأدى إلى استشهاد أطفال ونساء وشباب لبنانيين.



وتوجّه "مشروع وطن الانسان" في خلال اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، بالتعزية إلى أهالي الضحايا، داعيا إلى العمل الحثيث لوقف التصعيد وإحلال السلام.



ورأى أن توسيع رقعة الحرب في لبنان قد تؤدّي إلى خروج الأمور عن السيطرة والدخول في حرب شاملة، وتسبّب في ضرب الكيان اللبنانيّ المهزوز أصلاً بسبب الفراغ الرئاسيّ والتحلّل المؤسّساتيّ والانقسامات الداخليّة العاموديّة والانهيار الاقتصاديّ، لافتاً الى أن لبنان على حافّة الهاوية، والدخول في المحظور يعني رمي الكيان في الخطر والمجهول.



وتوقّف عند صرخة نقابة المحامين حول الإضراب العام في الدوائر الرسميّة، وما ينتج عنه من توقّف قسريّ عن تسيير المعاملات والأعمال، معتبرا أنه يؤدي ليس فقط إلى عرقلة شؤون الناس، بل إلى تداعيات كارثيّة على مداخيل الدولة اللبنانيّة.



ودعا "مشروع وطن الإنسان" إلى معالجة جدّية لهذا الوضع، في وطن يعاني أصلاً من اقتصاد هشّ متهاوٍ بشكل لم يشهده لبنان منذ عقود بحسب تقرير الرصد الاقتصاديّ الصادر عن البنك الدولي خلال العام 2023، لافتا الة أن هذا التقرير الذي أكّد على ضرورة تنفيذ خطة إصلاح شاملة لحلّ الأزمة المتمادية في لبنان والتي تؤدّي إلى مزيد من التآكل في رأسماله الماديّ والبشريّ والاجتماعيّ والطبيعيّ.



واستغرب المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" الإبقاء على الدوائر العقاريّة مقفلة، في جبل لبنان، ما ينعكس سلباً على الحركة الاقتصاديّة والماليّة في البلد. ويحذّر المجلس من أنّ حركة البيع والشراء العقاريّ إن تمّت، فمن خلال عقود لدى كتّاب العدل، والتخوّف هنا من إمكانية تسجيل عمليات مشبوهة غير صافية ومثيرة للريبة تصبّ في صالح تغيير ممنهج لطبيعة المناطق والمحافظات.



وعاد "مشروع وطن الإنسان" ورفع الصوت عالياً طالباً وضع حدّ فوريّ لهذه المعضلة وإيجاد الحلول لها، وداعياً إلى فتح الدوائر العقاريّة اليوم قبل الغد.