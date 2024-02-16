كركي : زيادة تعرفة علاج مرضى غسيل الكلى 60 مرّة كي يبقى مغطًّى 100% من قبل الضمان

أصدر مديرعام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي مذكّرة إعلامية تاريخ 15/2/2024 حملت الرقم 741 قضى بموجبها تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى لتصبح 6093000 ل.ل دون احتساب بدل اتعاب الاطباء على أن يدخل ERYTHROPOIETINE ضمن هذه التعرفة. كما يعدل بدل أتعاب الطبيب المعالج ليصبح 896000 ل.ل. عن كل جلسة على أن يعمل بهذه المذكرة اعتباراً من 8/2/2024. وبالتالي فقد تمّت مضاعفة تعرفة جلسات غسيل الكلى 60 ضعفاً مقارنة بالعام 2019.



وعليه، يوجّه د. كركي تحذيراً شديد اللهجة الى كلّ مستشفى يرفض استقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين، أو يطالبهم بدفع فروقات مالية إضافية تحت أيّ مسمّى وبخاصّة بعد تلقّي إدارة الصندوق شكاوى عديدة بهذا الخصوص.