الأمن العام: تمديد مهلة إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى مبانٍ ومقار الأمن العام حتى 15 اذار المقبل

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان،" تمديد مهلة إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى مباني ومقار الأمن العام وذلك إعتباراً من 15/02/2024 ولغاية تاريخ 15/03/2024 ضمناً.



1-المستندات المطلوبة لإنجاز تفويض (لأول مرة):



-كتاب من الشركة موجّه للمدير العام للأمن العام يتضمن (إسم الشركة، عنوانها، نوعية الأعمال التي تقوم بها، فروعها، رقم الهاتف، الإسم الكامل للمندوب مع عنوان سكنه ورقم هاتفه).

-إفادة تثبت أن صاحب الشركة يقوم بمراجعة كافة الإيصالات المالية المسلمة إلى المفوض، وأنه يقوم بمقارنتها مع الرسوم التي تم دفعها في الأمن العام.

-لائحة إسمية بعدد العمال الأجانب الموجودين أو العدد التقريبي للعمال الجدد.

-نسخ عن إقامات العمال الأجانب.

-تفويض منظم لدى الكاتب العدل.

-نسخة عن الإذاعة التجارية.

-نسخة عن هوية صاحب الشركة أو المؤسسة.

-نسخة عن بطاقة الضمان للمندوب.

-نسخة عن بطاقة الوظيفة أو إفادة وظيفة (من الشركة أو المؤسسة حصراً).

-نسخة عن السجل التجاري.

-نسخة عن هوية المفوض أو المندوب.

-طابع مالي بقيمة 1000 ليرة لبنانية.

-صورة شمسية (تسلم لدى الحضور لإستلام التفويض الجديد).

-بدل خدمات مأجورة.



2-المستندات المطلوبة لتجديد تفويض:



-كتاب تجديد التفويض وأنه ما زال موظف.

-إفادة تثبت أن صاحب الشركة يقوم بمراجعة كافة الإيصالات المالية المسلمة إلى المفوض، وأنه يقوم بمقارنتها مع الرسوم التي تم دفعها في الأمن العام.

-لائحة بأسماء العمال الأجانب + نسخ عن إقامات العمال الأجانب.

-نسخة عن هوية صاحب الشركة أو المؤسسة.

-نسخة عن هوية المفوض.

-طابع مالي بقيمة 1000 ليرة لبنانية.

-نسخة عن التفويض القديم.

-نسخة عن الإذاعة التجارية والسجل التجاري.

-صورة شمسية (تسلم لدى الحضور لإستلام التفويض الجديد).

-بدل خدمات مأجورة.

ملاحظة: وجوب تسليم التفويض القديم (لدى الحضور لإستلام التفويض الجديد) بحالة جيدة دون أي تمزيق أو تحريف في وقوعاته أو في الصورة الملصقة عليه.



3-المكان: تُقدم طلبات منح أو تجديد التفاويض في المبنى المركزي رقم -1-، أمانة السر العامة، الطابق الأول".



