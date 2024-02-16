عون: الجيش يحظى بثقة اللبنانيين

تفقَّدَ قائد الجيش العماد جوزاف عون فوج الأشغال المستقل في منطقة حارة الست – بعبدا، والتقى العماد عون الضباط وهنّأهم بذكرى تأسيس الفوج في 1 آذار، لافتًا إلى أنّهم أثبتوا جدارتهم رغم الأوضاع الصعبة وحقّقوا إنجازات كبيرة، بخاصة في إطار المسؤوليات التي اضطلعوا بها بعد انفجار مرفأ بيروت، ومن بينها إغاثة المتضررين وفتح الطرقات وحماية الأعيان التراثية والثقافية ورفع الأنقاض والمساهمة في تدعيم مبنى وزارة الخارجية والمغتربين، إلى جانب المهمات ذات الطابع الإنمائي والبيئي في مختلف المناطق اللبنانية، وتطوير قدرات التصنيع في الفوج.



وأشار إلى أن الجيش يحظى بثقة اللبنانيين والدول الصديقة ويتلقى مساعدات متواصلة وحيوية لاستمراره، وأن القيادة مستمرة في بذل أقصى الجهود لدعم العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين ولا سيما من خلال الطبابة العسكرية.