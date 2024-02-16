الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي: لبنان سيظل ملتزماً بكل قرارات الأمم المتحدة وعلى إسرائيل أن تطبق هذه القرارات

أخبار لبنان
2024-02-16 | 07:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي: لبنان سيظل ملتزماً بكل قرارات الأمم المتحدة وعلى إسرائيل أن تطبق هذه القرارات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ميقاتي: لبنان سيظل ملتزماً بكل قرارات الأمم المتحدة وعلى إسرائيل أن تطبق هذه القرارات

جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "التأكيد أن لبنان سيظل ملتزماً بكل قرارات الأمم المتحدة، وأنه على إسرائيل أن تطبق هذه القرارات وتوقف عدوانها على الجنوب وانتهاكاتها السيادة اللبنانية وتنسحب من كل الأراضي اللبنانية المحتلة".

وأكد أنه "بينما يشدد لبنان على ضرورة الاستقرار في المنطقة ودعوة كل الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد، نجد إسرائيل مستمرة في عدوانها، مما يدفعنا إلى السؤال عن الخطوات التي اتخذتها المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان المتمادي".

مواقف رئيس الحكومة جاءت في خلال كلمة القاها في الجلسة الافتتاحية لـ"مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الـ60"، في ألمانيا، وكان عنوان الجلسة "حماية الأبرياء والمتطوعين في الإغاثة في الحروب".

وقال الرئيس ميقاتي في كلمته: "بينما يشدد لبنان على ضرورة الاستقرار في المنطقة ودعوة كل الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد، نجد إسرائيل مستمرة في عدوانها، مما يدفعنا إلى السؤال عن الخطوات التي اتخذتها المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان المتمادي؟ قبل يومين فقط، تم استهداف عائلة في جنوب لبنان مكونة من 7 أفراد ومن بينهم أطفال ونساء. ان قتل واستهداف الأطفال الأبرياء والنساء وكبار السن هو جريمة ضد الإنسانية".

وسأل: "ألم ندرك جميعاً بعد الآثار المدمرة للحروب الأبدية، والأجيال الضائعة، والتهجير القسري، وأزمة اللاجئين، والانتقال من صراع  الى صراع ومن كارثة إلى أخرى؟

وقال: "إن الحروب والصراعات الدورية في الشرق الأوسط، إلى جانب تداعياتها العالمية، لن تنتهي من دون حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

واكد أن لبنان ملتزم وسيظل دائما ملتزما بكل قرارات الأمم المتحدة، وعلى إسرائيل أن تطبق هذه القرارات وتوقف عدوانها على الجنوب وانتهاكاتها السيادة اللبنانية وتنسحب من كل الأراضي اللبنانية المحتلة.

وأشار الى أن "حماية الابرياء والمتطوعين تنطلق من خطة قوامها أولا الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بحيث يجب على كل الأطراف احترام والتزام  مبادئ القانون الإنساني الدولي، التي تشمل حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

كما طالب بتأمين مرور آمن لوصول للمنظمات الإنسانية، بحيث يجب على كل الاطراف السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول وتقديم المساعدة للمدنيين المحتاجين من دون عراقيل".

ودعا الى "حماية البنية التحتية للمدنيين عبر الامتناع عن استهداف البنى التحتية للمدنيين، مثل المستشفيات والمدارس والخدمات الأساسية الأخرى، وضمان حماية هذه المرافق من الضرر".

وشدد على "ضرورة إيلاء اهتمام خاص لحماية الشرائح السكانية الأكثر ضعفا، مثل الأطفال والنساء وكبار السن، الذين يتعرضون لخطر خاص خلال النزاعات"، كما "دعا الى المحاسبة عن أي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني".

ودعا ميقاتي "الجهات الدولية إلى دعم جهود بناء السلام والمساعدة في منع وقوع النزاعات وحلها وحماية المدنيين من الأذى".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

لبنان

ملتزماً

قرارات

الأمم

المتحدة

إسرائيل

القرارات

LBCI التالي
وزير العدل: للحفاظ على التوازنات في مراكز الفئة الأولى
لقاء بين بخاش ووفد من اللجنة الطبية والاجتماعية في منتدى حوار بيروت... وهذا ما تم التداول فيه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
2024-02-01

ميقاتي: نلتزم بقرارات الأمم المتحدة بما فيها 1701..الحوار والدبلوماسية هما المفتاح لحل أي خلاف

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-24

ميقاتي: نريد استقرار في الجنوب ولبنان ملتزم بالقرارات الدولية

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-18

تجدد: مواقف ميقاتي تعرض لبنان لخطر الحرب وتخرق الدستور والقرارات الدولية

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-16

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"الجزيرة": ملتزمون بالقرارات الدولية بشأن لبنان ونحترمها كلها ووقف إطلاق النار في غزة هو حجر الزاوية لبداية كل الحوارات في المنطقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
09:59

نصرالله: العدو سيدفع ثمن دماء المدنيين دماءً..والعدوان على النبطية والصوانة هو تطوّر يجب التوقف عنده

LBCI
اقتصاد
09:44

سلام من القاهرة: بدعم اخوتنا العرب ومساعدتنا في حل الازمات السياسية والاقليمية وأزمات اللاجئين سينجو لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:39

ميقاتي اجتمع مع ايمي بوب في ميونيخ في حضور بو حبيب: لبنان يرفض استرجاع اي نازح يهاجر عبر القنوات غير الشرعية

LBCI
أخبار لبنان
08:14

الاتحاد البرلماني العربي دان العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان: هذه الأعمال من شأنها ان تجر المنطقة الى حرب مدمرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
09:59

نصرالله: العدو سيدفع ثمن دماء المدنيين دماءً..والعدوان على النبطية والصوانة هو تطوّر يجب التوقف عنده

LBCI
فنّ
16:49

نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)

LBCI
منوعات
03:17

"نحن في ورطة إنها كارثة كبيرة"... جهات دخلت بالقوة واستولت على شركات رجل أعمال حائز على نوبل للسلام في هذا البلد!

LBCI
فنّ
2024-01-28

تاتيانا مرعب وقبلة رومنسية في عيد ميلادها... فهل هي حامل بطفلها الثالث؟ (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:58

مجموعة لقاءات للحريري ابرزها مع قائد الجيش... فماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:48

النبطية تلملم تداعيات القصف...ماذا في جديد الصورة في المنطقة؟

LBCI
أخبار دولية
07:26

قتلى في هجوم مسلح في كريات ملاخي جنوب اسرائيل

LBCI
أخبار دولية
06:35

كيربي: شن عملية كبيرة في رفح بدون خطة معقولة سيكون كارثياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:57

بعيون الأطفال... وحوش في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

"قبضة الأحرار" و"فوضى" مسلسلان يحاكيان واقع ما حصل في المرحلة ما بعد 7 أكتوبر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

في كرة القدم... لاتسيو يعمّق جراح بايرن ميونخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في الثقافة مبادرات جديدة تحمل قصصًا من منطقة الى أخرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إسرائيل التي تحسب خياراتها في الجبهة الشمالية.. تسير نحو تصعيد في جبهة غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
16:49

نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
14:56

ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟

LBCI
منوعات
15:50

"أقمت علاقة مع أخي ولم أعلم بذلك الا بعد سنوات"... طبيب محتال وحقيقة مخفية وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار لبنان
16:25

درغام للـLBCI: أبدينا الرغبة بلقاء الرئيس الحريري ولكن...

LBCI
حال الطقس
04:44

المنخفضات الجوية مستمرة حتى هذا التاريخ...

LBCI
موضة وجمال
10:54

بعد تشوّه وجهها بالكامل... ممثلة عالمية تشكر طبيب تجميل شهير من أصول لبنانية لإنقاذها... إليكم ما حصل! (صور)

LBCI
فنّ
11:42

نادين الراسي بجلسة تصوير جريئة في عيد الحبّ

LBCI
فنّ
11:38

طلاق جديد يضرب الوسط الفنّي المصري... رسمياً في عيد الحبّ!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More