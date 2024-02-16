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لقاء بين بخاش ووفد من اللجنة الطبية والاجتماعية في منتدى حوار بيروت... وهذا ما تم التداول فيه

أخبار لبنان
2024-02-16 | 06:49
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لقاء بين بخاش ووفد من اللجنة الطبية والاجتماعية في منتدى حوار بيروت... وهذا ما تم التداول فيه
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لقاء بين بخاش ووفد من اللجنة الطبية والاجتماعية في منتدى حوار بيروت... وهذا ما تم التداول فيه

استقبل نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفيسور يوسف بخاش وفداً من اللجنة الطبية والاجتماعية في منتدى حوار بيروت ضم إلى جانب البروفيسور دريد عويدات كلاًّ من الدكتور سمير حلبي والدكتور مروان حسن والدكتور مروان غزاوي والدكتور مصطفى غزاوي والاستاذ طلال القيسي في بيت الطبيب. وكان الاجتماع مثمراً وإيجابياً.

وشكر الوفد النقيب على الجهود التي يبذلها على جميع الأصعدة المحلية والدولية لدعم وتعزيز القطاع الصحي.

وقد تم التداول في:

-اولاً، تحسين وضع الأطباء المتقاعدين والأطباء بشكل عام.

-ثانياً، قدم عضو المنتدى الدكتور سمير الحلبي تعديل قانون انشاء صندوق التقاعد لدى كل من نقابتي بيروت وطرابلس الذي اعدده لا سيما المواد ١٣،٩،٨،٦.

-ثالثاً، أَطْلَعَ النقيب الوفد على اجتماعاته في بلجيكا وباريس حيث تم التداول بإقامة موتمر في حزيران وآخر في ايلول في صرح النقابة يشارك فيه أطباء الاغتراب والفرنكوفونية.

كما شكر النقيب جهود اللجنة الطبية والاجتماعية لمنتدى حوار بيروت لمسعاها في خدمة ودعم الأطباء والقطاع الصحي.

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