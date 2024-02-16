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ميقاتي اجتمع مع ايمي بوب في ميونيخ في حضور بو حبيب: لبنان يرفض استرجاع اي نازح يهاجر عبر القنوات غير الشرعية

أخبار لبنان
2024-02-16 | 09:39
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ميقاتي اجتمع مع ايمي بوب في ميونيخ في حضور بو حبيب: لبنان يرفض استرجاع اي نازح يهاجر عبر القنوات غير الشرعية
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ميقاتي اجتمع مع ايمي بوب في ميونيخ في حضور بو حبيب: لبنان يرفض استرجاع اي نازح يهاجر عبر القنوات غير الشرعية

بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب في خلال "مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الـ60" المنعقد في ألمانيا، في سبل التعاون بين لبنان والمنظمة في مجال الحد من الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه.
 
وشارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.
 
وأعرب الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع عن "رفض لبنان استرجاع اي نازح يهاجر عبر القنوات غير الشرعية إلى لبنان" . 
 
وشكر "المنظمة على جهودها لمساعدة 82 الف نازح لبناني من القرى الحدودية الجنوبية وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم".
اما مديرة المنظمة الدولية للهجرة فقالت "انها تتطلع لزيارة لبنان والعمل مع الحكومة لوضع استراتجية  وطنية شاملة للهجرة في لبنان".

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