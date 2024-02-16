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نصرالله: العدو سيدفع ثمن دماء المدنيين دماءً..والعدوان على النبطية والصوانة هو تطوّر يجب التوقف عنده
أخبار لبنان
2024-02-16 | 09:59
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نصرالله: العدو سيدفع ثمن دماء المدنيين دماءً..والعدوان على النبطية والصوانة هو تطوّر يجب التوقف عنده
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نصرالله: العدو سيدفع ثمن دماء المدنيين دماءً..والعدوان على النبطية والصوانة هو تطوّر يجب التوقف عنده
اعتبر السيد حسن نصرالله في كلمته اليوم خلال الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله للجرحى والأسرى المقاومين في "يوم الجريح المقاوم"، أن "العدوان الذي حصل في النبطية والصوانة هو تطوّر يجب التوقف عنده في المواجهة القائمة، لأنه استهدف المدنيين وادى الى استشهاد العديد والذي حصل أمر متعمّد، ولو كان يريد الاسرائيلي أن يستهدف المقاومين كان يستطيع أن يتجنّب قتل المدنيين".
وقال "هدف العدو من خلال قتل المدنيين هو الضغط على المقاومة لتوقف الجبهة، والجواب على هذا الامر يجب أن يكون عبر مواصلة العمل المقاوم في الجبهة وتصعيده
نصر الله: المقاومة لديها صواريخ تسمح لها بضرب أهداف من كريات شمونة إلى إيلات".
واضاف "هدف الاميركي هو منع مجيء ومضي السفن الى فلسطين والرد عليه يكون بالاصرار على هذا الهدف وليس بالذهاب الى معركة أخرى".
وأكد أن " العدو سيدفع ثمن دماء المدنيين دماءً وليس مواقع".
ولفت الى أننا " امام خيارين اما المقاومة او الاستسلام وخيار المقاومة هو الأقل كلفة وثمن الاستسلام باهظ جدا".
واشار الى انه "إذا فتح تحقيق حول 7 أكتوبر سينهار الأساس الأخلاقي والقانوني الذي يدعيه نتنياهو وبايدن بإصرارهما على القضاء على حماس".
وقال نصرالله :"الولايات المتحدة تصرّ على هدف القضاء على حماس اكثر من اسرائيل وكل قطرة دم تسفك هي مسؤولية الادارة الاميركية".
واضاف "إذا توقف الأميركيون عن إمداد إسرائيل بالأسلحة فستتوقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا".
واعتبر ان " اكبر ظاهرة نفاق يشهدها العالم هي السياسة الاميركية تجاه ما يجري في غزة".
واكد ان " هدفنا كان وسيبقى هزيمة العدو أي فشله في تحقيق اهدافه وان يلحق به اكبر الخسائر الممكنة".
وقال "نحن لا نفرض خيارات سياسية على اللبنانيين عبر السلاح وهو لحماية لبنان وشعبه".
واضاف "الحدود اللبنانية البرّية مرسّمة وأي مفاوضات ستكون على قاعدة "أخرجوا من أرضنا اللبنانية".
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