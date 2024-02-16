الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحريري استقبل فرونتسكا وسفير باكستان وقائد الجيش ووفدي متخرجي المقاصد ومخاتير بيروت

أخبار لبنان
2024-02-16 | 10:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحريري استقبل فرونتسكا وسفير باكستان وقائد الجيش ووفدي متخرجي المقاصد ومخاتير بيروت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الحريري استقبل فرونتسكا وسفير باكستان وقائد الجيش ووفدي متخرجي المقاصد ومخاتير بيروت

ناقش الرئيس سعد الحريري بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط"، مع السفير الباكستاني لدى لبنان سلمان آتار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال السفير "لقد حظيت بلقاء جيد جدا مع الرئيس الحريري، خاصة وأني لم ألتق به منذ تعييني سفيرا في لبنان. وقد كانت فرصة لمناقشة العلاقات الثنائية بين بلدينا على مختلف الصعد، وكيفية تمتين هذه العلاقات، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقىة".

قائد الجيش

ثم استقبل الرئيس الحريري قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد.

مخاتير بيروت

كما التقى وفدا من مخاتير بيروت برئاسة المختار مصباح عيدو الذي قال بعد اللقاء: "اجتمعنا اليوم في بيت الحبيب، بيت بيبروتي أصيل، بيت دولة الرئيس سعد الحريري، وتداولنا في الشأن البيروتي خاصة واللبناني عامة. وقد نقلنا له كم اشتاقت له بيروت واشتاق له اللبنانيون. كما تداولنا في موضوع عودته من عدمها، وهو أكد لنا أن همه الوحيد هو لبنان وإعماره. إن شاء الله سيعود حين تصبح الأمور سليمة، وانتخاب رئيس جمهورية أولوية بالنسبة إليه، وكذلك استقرار البلد واقتصاده".

أضاف: "تحدثنا عن محبة أهل بيروت ومدى اشتياق الناس إليه، وهو يعلم ذلك ولم يغب عنهم يوما، فهو يستطلع المعلومات عنهم بشكل دائم. ونأمل أن يستقر الوضع وتعود الأمور إلى طبيعتها ويعود هو إلى لبنان".

جمعية متخرجي المقاصد

ثم استقبل الرئيس الحريري وفدا من الهيئتين الإدارية والاستشارية لجمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت برئاسة رئيس الجمعية الدكتور مازن شربجي الذي قال على الأثر: "زيارتنا اليوم هي لتأكيد المؤكد، بأن هذا البيت الوطني والزعيم الوطني، يحبه ويريده كل اللبنانيين أن يكون موجودا معهم. بالتأكيد، جميعنا يقدر الظروف التي علق من أجلها العمل السياسي، ونحن نتمنى أن تتغير هذه الظروف، ونتمنى عودته لأن الفراغ الذي تركه كان كبيرا جدا وأثّر على لبنان ككل وليس فقط على الطائفة السنية أو مؤسساتها، ونأمل أن يتغير الوضع بعودته".

أضاف: "رئاسة الحكومة ودار الفتوى والمقاصد ستبقى يدا واحدة، وباسم المقاصديين جميعا، نتمنى على دولة الرئيس أن يعود بأسرع وقت وأن تتغير الظروف التي كانت السبب في تعليق عمله السياسي، لأننا بحاجة إليه في هذا البلد للنهوض به، ويدنا بيده لتحقيق هذا الهدف".

منسقة الامم المتحدة

كما التقى الرئيس الحريري المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونتسكا، وعرض معها الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

أخبار لبنان

استقبل

فرونتسكا

وسفير

باكستان

وقائد

الجيش

ووفدي

متخرجي

المقاصد

ومخاتير

بيروت

LBCI التالي
مصدر في تجمّع نواب المعارضة لـ "الجمهورية": العمل على مبادرة رئاسية جديدة تنطلق من طرح اسمٍ وسطي
حبيش لـ"جدل": الحريري سيعود عندما يرى أن عودته مفيدة للبلد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-01-18

ميقاتي استقبل بو حبيب وقائد الجيش: نقف الى جانب اي دولة عربية ضد اي اعتداء تتعرض له

LBCI
أخبار لبنان
2023-11-23

قائد الجيش استقبل السفير الروسي وقائد الفرقة الأولى الكندية

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-14

احياء الذكرى الـ19 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري..كيف تبدو الصورة من وسط بيروت؟

LBCI
أمن وقضاء
2024-02-13

تدابير سير في وسط بيروت لمناسبة إحياء الذكرى الـ19 لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:13

سلسلة استقبالات للحريري... محمد شقير: طمأننا إلى أننا سنراه قريبا في البلد

LBCI
أخبار دولية
13:07

بين حرب تموز وطوفان الاقصى..كلفة بشرية كبيرة على حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
13:00

بعد مجزرة النبطية... لم يبق سوى مصطفى ومعه اخر ذكريات عائلة البرجاوي قبل الوداع

LBCI
أخبار لبنان
12:46

مقدّمة النشرة المسائيّة 16-02-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-01

خيبة أمل وخيانة... عاد إلى المنزل فضبط زوجته مع شقيقه في غرفة النوم!

LBCI
اخبار البرامج
2024-02-11

هذا الحدث غيّرها جذرياً ولهذا السبب رفضت المشاركة بباب الحارة... تصريحات جريئة كشفتها أمل عرفة في زمن!

LBCI
اقتصاد
02:07

ارتفاع بأسعار المحروقات واستقرار سعر الغاز..

LBCI
أخبار دولية
11:52

أوكرانيا تعلن إعادة جثامين 58 جنديا سقطوا على الجبهة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:20

اجتماعات مطولة للكابينت الحربي لا تصل الا لمزيد من الخلافات مع نتنياهو

LBCI
أخبار دولية
13:07

بين حرب تموز وطوفان الاقصى..كلفة بشرية كبيرة على حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
13:00

بعد مجزرة النبطية... لم يبق سوى مصطفى ومعه اخر ذكريات عائلة البرجاوي قبل الوداع

LBCI
أخبار لبنان
12:46

مقدّمة النشرة المسائيّة 16-02-2024

LBCI
آخر الأخبار
11:50

التحكم المروري: جريح نتيجة تدهور فان على طريق عام عاليه مفرق القماطية

LBCI
أخبار دولية
10:33

أبو عبيدة: ستستمر مقاومتنا لهذا العدوان حتى خروج آخر جندي اسرائيلي من قطاع غزة

LBCI
أخبار سياسية
09:59

نصرالله: العدو سيدفع ثمن دماء المدنيين دماءً..والعدوان على النبطية والصوانة هو تطوّر يجب التوقف عنده

LBCI
أخبار دولية
09:26

هاليفي: الجيش الاسرائيلي يستعد للحرب في الشمال على الحدود اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
07:58

مجموعة لقاءات للحريري ابرزها مع قائد الجيش... فماذا في التفاصيل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
16:49

نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)

LBCI
حال الطقس
04:44

المنخفضات الجوية مستمرة حتى هذا التاريخ...

LBCI
أخبار لبنان
14:56

ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟

LBCI
منوعات
15:50

"أقمت علاقة مع أخي ولم أعلم بذلك الا بعد سنوات"... طبيب محتال وحقيقة مخفية وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار لبنان
16:25

درغام للـLBCI: أبدينا الرغبة بلقاء الرئيس الحريري ولكن...

LBCI
فنّ
04:38

زوج فنانة عربية يتعرض للخطف والتعذيب والقتل... والده يتهمها بتورطها في الجريمة وهذا ما أعلنه محاميها!

LBCI
اقتصاد
02:07

ارتفاع بأسعار المحروقات واستقرار سعر الغاز..

LBCI
فنّ
05:34

وديع الشيخ يلتقي سعد الحريري في بيت الوسط: "فخامة الرئيس"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More