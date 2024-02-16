ميقاتي إجتمع مع هوكشتاين... وبحث في التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية الجنوبية

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن، أموس هوكشتاين في "مؤتمر ميونيخ للأمن" في ألمانيا بعد ظهر اليوم.



وتم خلال الاجتماع "البحث في التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية الجنوبية وإعادة تأكيد الحاجة إلى حل دبلوماسي دائم يساهم في تحقيق الاستقرار الدائم وعودة النازحين إلى قراهم".