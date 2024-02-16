وزير العدل يطلق المرحلة الثانية من مشروع الأسناد الإلكتروني

عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، في مكتبه، اجتماعا ضم فريق العمل الذي قام بإعداد وصياغة مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية.



‏وشكر الوزير خوري لـ"فريق العمل تطوعه لإنجاز المشروع الذي أشرف عليه شخصيا، بالتنسيق مع وزارتي التنمية الإدارية والصناعة".



وأطلق خوري المرحلة الثانية من المشروع، والتي تتضمن آليات وضع المرسوم المذكور قيد التنفيذ العملي في كل الإدارات التابعة لوزارة العدل.



وتجدر الإشارة إلى أن ‏فريق العمل يتألف من المستشار موسى خوري، البروفسور نجيب الحج شاهين، القاضي كارل عيراني، المحامي علي جابر، المحامي شربل فريحة، ‏القاضي سابين قازان، ومستشارة البنك الدولي المحامية ناي قسطنطين.