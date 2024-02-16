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رئيس الكتائب التقى السفير المصري... موسى: بالحوار وحده نصل إلى تفاهمات
أخبار لبنان
2024-02-16 | 12:22
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رئيس الكتائب التقى السفير المصري... موسى: بالحوار وحده نصل إلى تفاهمات
سامي الجميل أكد ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت: نحن أكثر من يعمل على تسهيل إتمام هذا الإستحقاق
استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في مقره في بكفيا، السفير المصري علاء موسى، بحضور عضو المكتب السياسي الكتائبي ريتا بولس، مستشار رئيس الحزب للشؤون الخارجية ميشال ابو عبد الله ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله. كما حضر مستشار السفارة المصرية مصطفى محروس.
بعد اللقاء، قال رئيس الكتائب: "تشرفنا بلقاء سفير مصر العزيز الذي يعرض أفكارا قيمة يمكن أن تساهم في حماية لبنان وإخراجه من الشغور الرئاسي القائم، ونحن بحاجة لتحريك الملف على الرغم من أن هناك من لا يريد أن يكون للبنان رئيس في هذه الفترة ليبقى وطننا في مهب الريح ولتبقى المؤسسات معلقة". وأكد "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن".
وأضاف: "نحن أكثر من يعمل على تسهيل إتمام هذا الإستحقاق، أما الشيء الوحيد الذي لا يمكننا القيام به هو الإستسلام لإرادة البعض ممن يريدون أن يفرضوا علينا بالتعطيل والتهديد والوعيد رئيسا للجمهورية، يعمل على إخضاع لبنان لمحور الممانعة أو لإرادة حزب الله. ونرحب بأي مبادرة إيجابية متوازنة وعادلة من أجل أن نعيد للمؤسسات دورها، وللديمقراطية موقعها".
من جهته، قال السفير المصري: "تحدثنا في أمور كثيرة منها الأوضاع في الإقليم وتأثيرها على لبنان، بالإضافة إلى الإستحقاق الأهم وهو الإنتخابات الرئاسية، واستمعت من الجميّل الى العديد من الأفكار الإيجابية وعرضت عليه بعض الأمور التى نرى أنها من الممكن أن تساهم في حل الوضع القائم وتفاعل معها بشكل إيجابي، وهذه مؤشرات تشجعنا للسير قدما بخطوات أهم في الفترة المقبلة".
اضاف: "مثل هذه اللقاءات من الضروري إتمامها بشكل دوري لأننا عبر الحوار وحده نصل إلى تفاهمات وتوافقات".
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