مقدّمة النشرة المسائيّة 16-02-2024

حزب الله يُصعِّد ... إسرائيل تُصعِّد ... إلى أين يمكن أن يصل السقف ؟ الجواب للميدان ن لكن كل المؤشرات تدل على أن التصعيد هو سمة المرحلة .

تصعيد الحزب جاء على لسان الأمين العام السيد حسن نصرالله الذي أعلن أن المقاومة في لبنان تملك من القدرة الصاروخية الهائلة ما يجعل يدها تمتد من كريات شمونة الى ايلات وفي كلام يُقال للمرة الأولى، أعلن نصرالله " أننا في قلب معركة حقيقية ، في جبهة تمتد أكثر من 100 كليومتر " .



في حرب غزة ، يعلن وزير خارجية إسرائيل أن الجيش سيحتاج الجيش إلى دخول رفح للقضاء على حماس.

وفي تلميح إلى التنسيق لهذه الخطوة ، يعلن وزير الخارجية الاسرائيلي أن المحادثات جارية مع الولايات المتحدة " وسننسق مع مصر بخصوص اللاجئين .

في ملف رئاسة الجمهورية ، كلام للسيد نصرالله يقوله للمرة الأولى ، ومفاده : " لا حزب الله ولا حركة أمل ولا أي فصيل مشارك اليوم على الجبهة، تحدث عن فرض رئيس جمهورية أو تعديل بالحصص أو النظام السياسي على ضوء الجبهة، وسلاح المقاومة ليس لتغيير النظام السياسي والدستور ونظام الحكم وفرض حصص طائفية جديدة في لبنان.