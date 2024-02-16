لقاء يجمع وزير الخارجية المصري بميقاتي

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وذلك على هامش مشاركتهما في الدورة ٦٠ لمؤتمر ميونخ للأمن، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.



وقال المتحدث الرسمي عبر حسابه على منصة "إكس": "جهد مصري دؤوب لدعم لبنان الشقيق لمجابهة كافة التحديات".