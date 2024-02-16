لقاء يجمع وزير الخارجية المصري بميقاتي

على هامش مشاركته في الدورة ٦٠ لمؤتمر ميونخ للأمن، وزير الخارجية سامح شكري يلتقي مع السيد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية .. جهد مصرى دؤوب لدعم لبنان الشقيق لمجابهة كافة التحديات 🇱🇧🇪🇬@Najib_Mikati pic.twitter.com/WlMI3T1k7z
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) February 16, 2024
على هامش مشاركته في الدورة ٦٠ لمؤتمر ميونخ للأمن، وزير الخارجية سامح شكري يلتقي مع السيد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية .. جهد مصرى دؤوب لدعم لبنان الشقيق لمجابهة كافة التحديات 🇱🇧🇪🇬@Najib_Mikati pic.twitter.com/WlMI3T1k7z