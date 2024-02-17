خواجة للـLBCI: مبادرة بري للحوار لا توصل أحدًا مسبقًا للرئاسة ولسنا في صدد المبادرة إلى توسيع الحرب

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة أنّ خلافات الأحزاب، في لبنان، تُصنّف وفق الطوائف، على عكس خلافات أحزاب الدول.وأعرب، في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI، عن تأييده لإعادة تأسيس الحياة السياسية الداخلية بشكل مختلف.وشدّد على أنّ مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار لا توصل أحدًا مسبقًا، إلى رئاسة الجمهورية.وقال: "لم نصل بعد إلى مرحلة اللعبة الديمقراطية، التي يطالبون بها."ورأى أنّ مبادرة بري للحوار رُفضت، لأنّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يريد رئيسًا مُفصّلًا وَفقه.وأمل خواجة أن يكون النائب جبران باسيل مقتنعًا بأنّ حظوظه للوصول للرئاسة أصبحت ضئيلة.وفي شأن التوتر الأمنيّ، في الجنوب اللبنانيّ، لفت إلى أنّ إسرائيل مصدر الخطر من حيث توسّع الحرب.وقال: "أكّدنا للموفدين أنّنا لسنا في صدد المبادرة إلى الاندلاع."واعتبر أنّ الولايات المتحدة لا تريد توسيع حرب غزة، لأنّ "إسرائيل تعثّرت في غزة، فكيف لها أن تقاتل على نطاق أوسع".وأشار إلى أنّ أهالي الضفّة الغربية سيُهجّرون إلى الأردن أي "الوطن البديل" وإلى أنّ وجود المقاومة الإسلامية على الحدود الجنوبية اللبنانية هو منع لأيّ نوع تهجير.