سلسلة لقاءات للحريري اليوم

استقبل الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط، الرئيس تمام سلام، للبحث في آخر المستجدات والأوضاع العامة.



وأكّد المكتب الإعلاميّ للحريري أنّه التقى القائمة بأعمال سفارة بريطانيا، في لبنان، كاميلا نيكلس وعرض معها العلاقات بين البلدين.



كما استقبل وزير الداخلية السابق مروان شربل وبحث معه آخر التطورات.



والتقى الحريري القائم بأعمال السفارة العراقية، في لبنان، أمين النصراوي، الذي أوضح أنّ اللقاء كان فرصة طيبة للاستماع إلى رأي الرئيس الحريري في الكثير من الأمور السياسية والاقتصادية والأمنية التي يمر بها لبنان والمنطقة.



وقال: "استعرضنا العلاقات اللبنانية العراقية وطريقة تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين."



كما التقى الحريري المدير العام للأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم وبحث في معه آخر المستجدات.