لقاءات ميقاتي في مؤتمر ميونيخ للأمن

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، ضمن سلسلة لقاءاته وإجتماعاته خلال مشاركته في "مؤتمر ميونيخ للأمن" في المانيا.



وبحثا في العلاقات الثنائية، بين البلدين والأوضاع، في غرة وجنوب لبنان.



وشدّدا على ضرورة الإسراع في وقف الحرب والتوصل إلى حلّ سلميّ عادل وشامل.



وعقد ميقاتي إجتماعًا مع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول غلاغير، بحضور وزير الخارجية والمغتربين، في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بو حبيب وسفير لبنان لدى المانيا مصطفى أديب والمستشار زياد ميقاتي.



وبحثوا في الجهود المبذولة لوقف الحرب، في غزة وجنوب لبنان وأهمية أن يصار إلى انتخاب رئيس جديد للبنان.



واجتمع ميقاتي بوزير خارجية مِصر سامح شكري، في حضور بو حبيب، للتشديد على أولوية وقف العدوان الاسرائيليّ على غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار ومن ثم العمل على ايجاد حل مستدام للقضية الفلسطينية.



كذلك، اجتمع ميقاتي، بحضور وزير الخارجية والسفير اللبنانيّ، مع وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، للبحث في موضوع عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" والمساهمة الكندية في تمويلها.



كما اجتمع ميقاتي أيضًا بالممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل بحضور ممثل الاتحاد الأوروبيّ لعملية السلام، في الشرق الأوسط سفن كوبمانس.



وأثنى على المواقف، التي أطلقها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبيّ لا سيما لجهة التشديد على حل الدولتين.



والتقى عضوي مجلس الشيوخ الاميركيّ كريس مورفي وكريس فون هال، للتشديد على أهمية دعم الجيش للقيام بمهامه.