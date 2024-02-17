مولوي من الاجتماع الرباعيّ في عمان للتصدي للمخدِرات: لتجنيب لبنان لأن يكون مصدر أذى

شارك وزير الداخلية والبلديات، في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، في الاجتماع الرباعيّ، الذي تستضيفه عمان لوزراء الداخلية في كل من الأردن ولبنان والعراق وسوريا.



وبحثوا في الآليات المشتركة للتصدي لظاهرة المخدِرات ومكافحتها.



وشدّد مولوي على أنّ الأمن العربيّ مشترك، إذ إنّ الحدود متقاربة ومتداخلة، ما يحتّم العمل بجهد لحماية البلاد والمجتمعات من الجريمة العابرة للحدود بأشكالها كلها.



وأشار إلى أنّ موقع لبنان بين الدول العربية، يحتّم العمل لتجنيب لبنان لأن يكون مصدر أذى وضرر لأبنائه أو للدول العربية الشقيقة والخليج العربيّ.



وقال مولوي: "مستمرون في ضبط عمليات تهريب المخدِرات بحزم بجهود السلطات الأمنية اللبنانية."