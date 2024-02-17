الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصادر وزارة الطاقة للـLBCI: الخلاف مع الكونسورتيوم مرده إلى رفض توتال تقليص مهلة المسوحات الزلزالية
أخبار لبنان
2024-02-17 | 06:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصادر وزارة الطاقة للـLBCI: الخلاف مع الكونسورتيوم مرده إلى رفض توتال تقليص مهلة المسوحات الزلزالية
أكّدت مصادر وزارة الطاقة للـLBCI أنّ الخلاف مع الكونسورتيوم، المؤلف من توتال و Eni و Qatar energy مرده إلى رفض توتال تقليص مهلة المسوحات الزلزالية، في البلوك رقم ٨ والحفر، في البلوك رقم ١٠.
وأوضحت المصادر أنّه في حين كانت توتال تريد استمرار هذه العملية حتى العام ٢٠٢٧، طالب الجانب اللبنانيّ بإنجاز البتّ في هذه العملية، في مهلة أقصاها سنة ونصف السنة.
وأشارت المصادر إلى أنّ وزارة الطاقة بذلت كل ما في وسعها، لضمان مصالح الكونسورتيوم، في العرضين المقدمين ولكنّها في الوقت ذاته متمسّكة لأبعد الحدود بحقوق لبنان في الإسراع في عمليتي المسح الزلزاليّ والحفر.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
خبر عاجل
وزارة
الطاقة
للـLBCI:
الخلاف
الكونسورتيوم
توتال
تقليص
المسوحات
الزلزالية
التالي
تجمع العسكريين المتقاعدين: نرفض الطروحات الاستنسابية في التعاطي مع القطاع العام ومتقاعديه
ماذا في تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-12-23
وزير الطاقة للـLBCI: وزير الاشغال ليس على حقّ وكمية الامطار التي هطلت غير مسبوقة وكل الطرقات "طافت" لعدم تمكن الطرقات بلبنان استيعاب هذه الكمية ووزارة الطاقة فعلت كل واجباتها
آخر الأخبار
2023-12-23
وزير الطاقة للـLBCI: وزير الاشغال ليس على حقّ وكمية الامطار التي هطلت غير مسبوقة وكل الطرقات "طافت" لعدم تمكن الطرقات بلبنان استيعاب هذه الكمية ووزارة الطاقة فعلت كل واجباتها
0
آخر الأخبار
2023-12-23
وزير الطاقة للـLBCI: مصبّ نهر بيروت يقع ضمن حدود الاملاك البحرية وبالتالي تحت عناية وزارة الاشغال أما مجاري الانهر فهي من مشؤولية وزارة الطاقة خصوصا بما يتعلّق بالمشاكل الطبيعية وليس النهر الذي فاض ولكن هناك تعديات بالقرب منه الامر الذي نبهنا منه ساب
آخر الأخبار
2023-12-23
وزير الطاقة للـLBCI: مصبّ نهر بيروت يقع ضمن حدود الاملاك البحرية وبالتالي تحت عناية وزارة الاشغال أما مجاري الانهر فهي من مشؤولية وزارة الطاقة خصوصا بما يتعلّق بالمشاكل الطبيعية وليس النهر الذي فاض ولكن هناك تعديات بالقرب منه الامر الذي نبهنا منه ساب
0
آخر الأخبار
2023-12-22
مصدر في وزارة الطاقة للـLBCI: الوزارة قامت بواجباتها ضمن الإمكانيات المادية المرصودة لها والوزير أرسل كتبًا لوزير الداخلية للتعميم على المحافظين والبلديات لإزالة العوائق وتنظيف مجاري الأنهار كل في نطاق بلديته
آخر الأخبار
2023-12-22
مصدر في وزارة الطاقة للـLBCI: الوزارة قامت بواجباتها ضمن الإمكانيات المادية المرصودة لها والوزير أرسل كتبًا لوزير الداخلية للتعميم على المحافظين والبلديات لإزالة العوائق وتنظيف مجاري الأنهار كل في نطاق بلديته
0
اقتصاد
2024-02-16
مصادر مطلعة للـLBCI: حوافز مالية للموظفين من أجل استمرار العمل في بعض الإدارات المهمة
اقتصاد
2024-02-16
مصادر مطلعة للـLBCI: حوافز مالية للموظفين من أجل استمرار العمل في بعض الإدارات المهمة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:28
خلية اتصال بين الأردن والعراق وسوريا ولبنان لمكافحة المخدِّرات
أخبار دولية
09:28
خلية اتصال بين الأردن والعراق وسوريا ولبنان لمكافحة المخدِّرات
0
أمن وقضاء
08:23
توقيف 3 لبنانيين في منطقة حي السلم لتأليفهم عصابة سرقة وترويج مخدرات
أمن وقضاء
08:23
توقيف 3 لبنانيين في منطقة حي السلم لتأليفهم عصابة سرقة وترويج مخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
النبطية تودع الشهداء السبعة…
تقارير نشرة الاخبار
08:07
النبطية تودع الشهداء السبعة…
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
هوكشتين أعلن أن بلاده تعمل على احتواء الصراع في جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
07:55
هوكشتين أعلن أن بلاده تعمل على احتواء الصراع في جنوب لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:44
وزارة الصحة التابعة لحركة حماس: ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 28858 غالبيتهم من النساء والأطفال و68667 جريحًا منذ بدء الحرب
آخر الأخبار
05:44
وزارة الصحة التابعة لحركة حماس: ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 28858 غالبيتهم من النساء والأطفال و68667 جريحًا منذ بدء الحرب
0
أخبار دولية
16:24
في المجر... استقالة جديدة وعشرات آلاف المتظاهرين في بودابست اثر فضيحة عفو مثير للجدل
أخبار دولية
16:24
في المجر... استقالة جديدة وعشرات آلاف المتظاهرين في بودابست اثر فضيحة عفو مثير للجدل
0
أخبار دولية
00:52
وول ستريت جورنال: إدارة بايدن تستعد لإرسال أسلحة إلى إسرائيل
أخبار دولية
00:52
وول ستريت جورنال: إدارة بايدن تستعد لإرسال أسلحة إلى إسرائيل
0
أخبار لبنان
14:56
السوداني يلتقي ميقاتي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
14:56
السوداني يلتقي ميقاتي... وهذا ما جرى بحثه
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
النبطية تودع الشهداء السبعة…
تقارير نشرة الاخبار
08:07
النبطية تودع الشهداء السبعة…
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
هوكشتين أعلن أن بلاده تعمل على احتواء الصراع في جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
07:55
هوكشتين أعلن أن بلاده تعمل على احتواء الصراع في جنوب لبنان
0
أخبار دولية
06:56
بايدن كشف عن محادثات مكثفة مع نتنياهو حثه خلالها على وقف موقت لإطلاق النار
أخبار دولية
06:56
بايدن كشف عن محادثات مكثفة مع نتنياهو حثه خلالها على وقف موقت لإطلاق النار
0
آخر الأخبار
05:56
وصول جثامين الشهداء السبعة إلى النبطية لبدء مراسم التشييع
آخر الأخبار
05:56
وصول جثامين الشهداء السبعة إلى النبطية لبدء مراسم التشييع
0
أخبار لبنان
05:39
مولوي من الاجتماع الرباعيّ في عمان للتصدي للمخدِرات: لتجنيب لبنان لأن يكون مصدر أذى
أخبار لبنان
05:39
مولوي من الاجتماع الرباعيّ في عمان للتصدي للمخدِرات: لتجنيب لبنان لأن يكون مصدر أذى
0
أخبار دولية
04:46
الحوثيون يعلنون مسؤوليّتهم عن الهجوم على ناقلة نفط بريطانية
أخبار دولية
04:46
الحوثيون يعلنون مسؤوليّتهم عن الهجوم على ناقلة نفط بريطانية
0
أخبار دولية
01:09
ترامب يعلن عزمه على إستئناف الحكم الصادر بحقه في قضية إحتيال
أخبار دولية
01:09
ترامب يعلن عزمه على إستئناف الحكم الصادر بحقه في قضية إحتيال
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
مبابي بعد اعلانه الطلاق مع باريس سان جيرمان... هكذا قد تكون وجهته
تقارير نشرة الاخبار
14:46
مبابي بعد اعلانه الطلاق مع باريس سان جيرمان... هكذا قد تكون وجهته
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجال جديد يلمع فيه مئات اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
14:36
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجال جديد يلمع فيه مئات اللبنانيين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:04
توتال لم توقع على عقدي إكتشاف واستخراج الغاز والنفط من البلوكين ٨ و١٠...
خبر عاجل
04:04
توتال لم توقع على عقدي إكتشاف واستخراج الغاز والنفط من البلوكين ٨ و١٠...
2
أخبار لبنان
06:32
مصادر وزارة الطاقة للـLBCI: الخلاف مع الكونسورتيوم مرده إلى رفض توتال تقليص مهلة المسوحات الزلزالية
أخبار لبنان
06:32
مصادر وزارة الطاقة للـLBCI: الخلاف مع الكونسورتيوم مرده إلى رفض توتال تقليص مهلة المسوحات الزلزالية
3
فنّ
12:13
شقيقة مايلي سايروس تضرب مجددا... أطلت من دون حمالة صدر مرتدية غلافا بلاستيكيا شفافا كشف الكثير! (صور)
فنّ
12:13
شقيقة مايلي سايروس تضرب مجددا... أطلت من دون حمالة صدر مرتدية غلافا بلاستيكيا شفافا كشف الكثير! (صور)
4
فنّ
05:10
"خانه شقيقه مع حبيبة قلبه"... زين العمر يكشف الحقيقة كاملةً
فنّ
05:10
"خانه شقيقه مع حبيبة قلبه"... زين العمر يكشف الحقيقة كاملةً
5
صحف اليوم
23:52
حديث عن تراجع "الثنائي" في دعم فرنجية (اللواء)
صحف اليوم
23:52
حديث عن تراجع "الثنائي" في دعم فرنجية (اللواء)
6
منوعات
11:43
أول دولة مسيحية ارثوذكسية تقر زواج المثليين وتبنيهم الأطفال... ما هي؟
منوعات
11:43
أول دولة مسيحية ارثوذكسية تقر زواج المثليين وتبنيهم الأطفال... ما هي؟
7
منوعات
13:33
رجل سبعيني أدخل بطاريات في عضوه التناسلي... ما حصل بعد ذلك كارثيّ! (صورة)
منوعات
13:33
رجل سبعيني أدخل بطاريات في عضوه التناسلي... ما حصل بعد ذلك كارثيّ! (صورة)
8
اخبار البرامج
14:10
معلومات تُكشف للمرة الأولى... ما علاقة السيدة فيروز بتسمية نجل الفنان الراحل جوزف ناصيف؟
اخبار البرامج
14:10
معلومات تُكشف للمرة الأولى... ما علاقة السيدة فيروز بتسمية نجل الفنان الراحل جوزف ناصيف؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More