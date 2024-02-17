لبناني وسوري قضيا غرقا في بركة زراعية في سهل العلاق

قضى الشاب اللبناني خ. ح. ي وآخر سوري الجنسية كان برفقته، جراء انحراف "بيك اب" كانا يستقلانه، وسقوطه في بركة مياه زراعية في سهل بلدة العلاق- قضاء بعلبك، وعمل عناصر من الجيش على إخراج جثتيهما من البركة، بحسب "الوطنية للاعلام".