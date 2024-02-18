الراعي: البطولة في تجنب الحرب لا في صنعها

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي "كابيلا القيامة " أطلقت خلاله رابطة كاريتاس لبنان حملتها السنوية تحت شعار "من إيدك لباب السما".وفي عظته، رأى الراعي أن البطولة هي في تجنب الحرب لا في صنعها.وشدد على أنه لا يمكن الإستمرار في هذه الحالة من التباعد واللاثقة التي تعطل حياة الدولة، قائلًا: "فليضع الجميع فوق كل شيء هدف بناء الوحدة الوطنية بسبل جديدة ولغة جديدة وبخاصة الولاء لوطننا النهائي لبنان."