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عودة: كيف يُبنى بلد جيشه مستضعف وقرار الدولة مصادر؟
أخبار لبنان
2024-02-18 | 06:15
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عودة: كيف يُبنى بلد جيشه مستضعف وقرار الدولة مصادر؟
اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة أن بلدنا يتقهقر لأنه يخسر مقومات ديمقراطيته، وينحدر إلى العشوائية والغوغائية والتسلط والفوضى.
وسأل عودة، في عظة قداس الاحد :" كيف ينمو بلد ويزدهر وهو بلا رئيس يقوده بحسب ما يمليه دستوره؟ كيف يبنى بلد جيشه مستضعف؟ كيف ينعم بلد بالإستقرار والإزدهار والسلاح منتشر وحدوده مستباحة وقضاؤه مقموع، وإداراته قد أفرغت من الكفاءات، وقرار الدولة مصادر، والحرب تفرض عليها وعلى المواطنين؟ وما ذنب المدنيين الأبرياء الذين يسقطون يوميا جراءها؟ كيف تبنى الدولة عندما يستقوي البعض عليها، ويتخطى البعض قراراتها، ويتجاهل البعض الآخر وجودها؟ كيف تبنى دولة والجميع يستغلها؟ وكيف يكون المواطنون متساوين في الحقوق والواجبات فيما الرأي لمن في يده القوة والمال والسلطة؟".
أخبار لبنان
يُبنى
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