الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فضل الله: بلدنا وخصوصا الجنوب من أكثر المعنيين بنتائج العدوان على غزة
أخبار لبنان
2024-02-18 | 06:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
فضل الله: بلدنا وخصوصا الجنوب من أكثر المعنيين بنتائج العدوان على غزة
2
min
فضل الله: بلدنا وخصوصا الجنوب من أكثر المعنيين بنتائج العدوان على غزة
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن المقاومة في لبنان تأخذ العبر والدروس من هذه الحرب، وتكيّف عملها وإمكاناتها وتكتيكاتها وخططها للحاضر والمستقبل استناداً إلى ما يجري اليوم على هذه الجبهة، وتبني قدراتها للمستقبل، وتعمل للحصول على كل قدرة ممكنة، وتفكّر بعقولها الخلّاقة في كيفية إيجاد المعالجات لكل المتطلبات التي تفرضها هذه الحرب.
واشار، خلال احتفال تكريمي، أن هذا ما يقوم به "إخواننا اليوم على المستوى الميداني أو على مستوى التخطيط أو على مستوى الإبداع، ويضعون أمام أعينهم كل السيناريوهات والخيارات، ويتعاطون مع كل تهديد إسرائيلي على أنه استهداف لبلدنا، وتبني موقفها وخططها لمواجهة مثل هذا التهديد، وليكون الرد عليه بمستواه ومتناسباً معه وفق المعادلة التي أعلناها سماحة الأمين العام لحزب الله التي حسن نصر الله، من كريات شمونة إلى إيلات".
ولفت النائب فضل الله إلى أنه "من الزاوية اللبنانية، فإن بلدنا وخصوصا الجنوب من أكثر المعنيين بنتائج العدوان على غزة، لأنه في قلب الخطر وبلد مستهدف من العدو الإسرائيلي، ومن أدلة ذلك ما سُرّب عن الضربة الاستباقية، وكذلك ممارسة الضغوط السياسية".
وشدد فضل الله على أن" العدو الإسرائيلي ما كان مستعداً ليترك هذه الجبهة، ولذلك من بركات قتالنا أننا كشفنا كل المخطط الإسرائيلي وأسقطناه قبل أن يبدأ، سواء بضربة استباقية أو بضغوط وتهديدات، ولذلك فإن التضحيات التي يبذلها الشهداء ويدفعها أبناء الحدود من دمائهم وأرزاقهم، تحمي البلد وتمنع عنه حرباً إسرائيلية واسعة، وتسقط مخططات إسرائيلية تريد تقويض عناصر القوة التي يمتلكها لبنان، وهي هذه المقاومة".
أخبار لبنان
غزة
فضل الله
جنوب لبنان
حزب الله
التالي
توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة كابلات كهربائية و4 من معاونيه بكمين محكم
عودة: كيف يُبنى بلد جيشه مستضعف وقرار الدولة مصادر؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-13
بين غزة وجنوب لبنان.. شعبية حزب الله وحركة حماس خارج الطائفة الشيعية ترتفع
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-13
بين غزة وجنوب لبنان.. شعبية حزب الله وحركة حماس خارج الطائفة الشيعية ترتفع
0
آخر الأخبار
2024-01-10
غانتس: إذا أراد لبنان أن يكون مواطنوه درعًا بشرية لحزب الله وإيران سنتحرك في جنوب لبنان كما نفعل في غزة الآن
آخر الأخبار
2024-01-10
غانتس: إذا أراد لبنان أن يكون مواطنوه درعًا بشرية لحزب الله وإيران سنتحرك في جنوب لبنان كما نفعل في غزة الآن
0
آخر الأخبار
2023-11-22
بوصعب لـ"حوار المرحلة": اذا حصل غدًا وقف لاطلاق النار في غزة سيلتزم حزب الله بوقف اطلاق النار ايضًا الا اذا قصف الاسرائيلي جنوب لبنان عندئذ سيرد عليه
آخر الأخبار
2023-11-22
بوصعب لـ"حوار المرحلة": اذا حصل غدًا وقف لاطلاق النار في غزة سيلتزم حزب الله بوقف اطلاق النار ايضًا الا اذا قصف الاسرائيلي جنوب لبنان عندئذ سيرد عليه
0
آخر الأخبار
2023-11-22
مصدر في حزب الله لـ"الجزيرة": "الحزب" سيلتزم بالهدنة التي أعلن عنها وأي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلالها سيقابل برد
آخر الأخبار
2023-11-22
مصدر في حزب الله لـ"الجزيرة": "الحزب" سيلتزم بالهدنة التي أعلن عنها وأي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلالها سيقابل برد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:42
"الريجي" تضبط كميات من المنتجات التبغية المهرّبة والمزوّرة في مناطق مختلفة
أخبار لبنان
10:42
"الريجي" تضبط كميات من المنتجات التبغية المهرّبة والمزوّرة في مناطق مختلفة
0
أخبار لبنان
10:13
لجنة مياومي كهرباء لبنان تعلن الابقاء على الاضراب المفتوح
أخبار لبنان
10:13
لجنة مياومي كهرباء لبنان تعلن الابقاء على الاضراب المفتوح
0
أخبار لبنان
07:56
لقاء جمع المفتي دريان والحريري
أخبار لبنان
07:56
لقاء جمع المفتي دريان والحريري
0
أخبار لبنان
07:54
قبيسي: حركة أمل لم ولن تبخل بأي تضحية من أجل حماية لبنان
أخبار لبنان
07:54
قبيسي: حركة أمل لم ولن تبخل بأي تضحية من أجل حماية لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-30
"أنت مغنية الزفاف وليس المتعرية"... فستان أسود بفتحة هائلة "كشفت الكثير" وضع الفنانة في موقف محرج! (فيديو)
منوعات
2023-12-30
"أنت مغنية الزفاف وليس المتعرية"... فستان أسود بفتحة هائلة "كشفت الكثير" وضع الفنانة في موقف محرج! (فيديو)
0
فنّ
2024-02-16
متابع إسرائيلي يستفزّ محمد رمضان... فكيف ردّ عليه؟
فنّ
2024-02-16
متابع إسرائيلي يستفزّ محمد رمضان... فكيف ردّ عليه؟
0
أخبار لبنان
2024-02-15
ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟
أخبار لبنان
2024-02-15
ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟
0
منوعات
2024-02-12
ظل يتهمها بالخيانة فسئمت منه وخانته مع أعز أصدقائه... ولهذا السبب أرادت الانفصال عنه!
منوعات
2024-02-12
ظل يتهمها بالخيانة فسئمت منه وخانته مع أعز أصدقائه... ولهذا السبب أرادت الانفصال عنه!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:54
قبيسي: حركة أمل لم ولن تبخل بأي تضحية من أجل حماية لبنان
أخبار لبنان
07:54
قبيسي: حركة أمل لم ولن تبخل بأي تضحية من أجل حماية لبنان
0
أخبار لبنان
06:23
فضل الله: بلدنا وخصوصا الجنوب من أكثر المعنيين بنتائج العدوان على غزة
أخبار لبنان
06:23
فضل الله: بلدنا وخصوصا الجنوب من أكثر المعنيين بنتائج العدوان على غزة
0
أخبار دولية
06:09
نتنياهو: الحكومة وافقت بالإجماع على مشروع قرار عدم الاعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب
أخبار دولية
06:09
نتنياهو: الحكومة وافقت بالإجماع على مشروع قرار عدم الاعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب
0
أخبار لبنان
05:18
الراعي: البطولة في تجنب الحرب لا في صنعها
أخبار لبنان
05:18
الراعي: البطولة في تجنب الحرب لا في صنعها
0
أخبار دولية
04:37
رئيس الوزراء الفلسطيني: روسيا دعت فصائل فلسطينية للاجتماع في موسكو
أخبار دولية
04:37
رئيس الوزراء الفلسطيني: روسيا دعت فصائل فلسطينية للاجتماع في موسكو
0
أخبار لبنان
16:30
النبطية في عرس وطنيّ... مراسم تشييع الشهداء السبعة
أخبار لبنان
16:30
النبطية في عرس وطنيّ... مراسم تشييع الشهداء السبعة
0
رياضة
14:51
منتخب لبنان للرغبي للسيدات يحقق المركز الخامس في البطولة العربية
رياضة
14:51
منتخب لبنان للرغبي للسيدات يحقق المركز الخامس في البطولة العربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
دورات تدريبية مجانية للطلاب في فن الطهي للإنخراط في سوق العمل
تقارير نشرة الاخبار
13:56
دورات تدريبية مجانية للطلاب في فن الطهي للإنخراط في سوق العمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
رسوم كلاسيكية تجريدية ومعاصرة تجسّد تطورات البانوراما اللبنانية بمجموعة لوحات في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:33
رسوم كلاسيكية تجريدية ومعاصرة تجسّد تطورات البانوراما اللبنانية بمجموعة لوحات في بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:45
أراد مساعدة زوجته على الحمل... فجمع حيواناته المنوية مع والده وهذا ما حصل!
منوعات
13:45
أراد مساعدة زوجته على الحمل... فجمع حيواناته المنوية مع والده وهذا ما حصل!
2
اخبار البرامج
15:15
ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف للبنان في الفترة المقبلة؟
اخبار البرامج
15:15
ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف للبنان في الفترة المقبلة؟
3
اخبار البرامج
15:11
إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!
اخبار البرامج
15:11
إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!
4
منوعات
14:30
دخلت إلى منزل حبيبها ولم تصدق ما رأته في الحمام... كان عارياً ووالدته تفرك له جسمه!
منوعات
14:30
دخلت إلى منزل حبيبها ولم تصدق ما رأته في الحمام... كان عارياً ووالدته تفرك له جسمه!
5
منوعات
12:39
وجد والدته في غرفة النوم مع شقيق زوجته... وهذا ما فعلته العائلة بها!
منوعات
12:39
وجد والدته في غرفة النوم مع شقيق زوجته... وهذا ما فعلته العائلة بها!
6
منوعات
05:29
زبون في مطعم ترك إكرامية بقيمة 10 آلاف دولار... السبب كان مؤثرا جدا: شعرنا بالذهول!
منوعات
05:29
زبون في مطعم ترك إكرامية بقيمة 10 آلاف دولار... السبب كان مؤثرا جدا: شعرنا بالذهول!
7
اخبار البرامج
15:07
ليلى عبد اللطيف: تقاضيت 150 ألف دولار من سياسي لبناني وفي مليون دولار على الطريق!
اخبار البرامج
15:07
ليلى عبد اللطيف: تقاضيت 150 ألف دولار من سياسي لبناني وفي مليون دولار على الطريق!
8
حال الطقس
00:39
متى تنكفئ المنخفضات الجوية؟
حال الطقس
00:39
متى تنكفئ المنخفضات الجوية؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More