قبيسي: حركة أمل لم ولن تبخل بأي تضحية من أجل حماية لبنان

بمأتم شعبي وجماهيري شارك فيه الالاف، شيعت حركة أمل شهداءها المقاومين علي عيسى، محمد سعيد، وقاسم برو في باحة مدينة النبطية.



وأكد النائب هاني قبيسي،خلال التشييع، أن أمل لم ولن تبخل بأي تضحية من أجل حماية لبنان.



وشدد على أنه على الدولة مسؤولية تعزيز الجيش عديداً وعتاداً .