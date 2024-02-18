دعمًا للتلامذة النازحين... وزارة التربية تدعو لوقفة تضامنية داخل الصفوف غداً

دعت وزارة التربية والتعليم العالي مديري المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة في كل محافظات لبنان إلى تنظيم وقفة تضامنية داخل الصفوف دعماً للتلامذة النازحين من الجنوب وأهاليهم لمدة ساعة، بين الثانية عشرة ظهراً والأولى بعد الظهر نهار الإثنين في 19 شباط 2024، وحداداً على أرواح الشهداء ضحايا القصف الإسرائيلي الهمجي.



كما طلبت الوزارة من المديرين تنظيم حصة خلال الوقفة، يشرح فيها الأساتذة أهمية التضامن مع تلامذة القرى الحدودية ودعم صمودهم وضرورة توفير كل الإمكانات لاحتضانهم وتوفير التعليم لهم، وتوجيه رسائل إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية للخروج عن صمتهم وإعلان مواقف لحماية الاطفال والتلامذة وصون حقهم في التعليم وفاقا لما تنص عليه المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، والضغط على إسرائيل لوقف المجازر التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء.



واكدت الوزارة في بيان، أنها تعمل بكل جهد على توفير التعليم للتلامذة النازحين عبر خطة الطوارئ، وأنها لن تقصر في حشد كل الامكانات لتأمين الدعم إن عبر الحكومة اللبنانية أو من خلال العلاقات مع الجهات المانحة للوقوف أمام مسؤولياتها.



ولفتت الى أن الوقفة التضامنية تمثل محطة ضرورية لاستعادة روح التضامن بين تلامذة لبنان والجسم التعليمي في المدارس والثانويات، وأنها خطوة من سلسلة تحركات ستنظمها الوزارة لحماية التلامذة النازحين وتحييد المدنيين والمدارس والثانويات ووقف الانتهاكات والاعتداءات والمجازر التي ترتكب بحقهم.