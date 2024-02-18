لقاء جمع المفتي دريان والحريري

إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى الرئيس سعد الحريري.



وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بان اللقاء بين المفتي دريان والرئيس الحريري تركز حول أوضاع المسلمين السنة واستنهاضهم وتعزيز الوحدة الوطنية بين اللبنانيين.



وأكد دريان أن دار الفتوى حريصة على كل أبنائها من المسلمين واللبنانيين جميعًا لإنقاذ وطنهم من الإنهيار والحد من الفوضى والعمل سويًا لتحقيق أمال وطموحات اللبنانيين الذين يعانون من تفاقم الأزمات الواحدة تلو الأخرى لحين إنتخاب رئيس للجمهورية يكون جامعًا وتشكيل حكومة فاعلة وقادرة تكتسب ثقة النواب ممثلي الشعب.



وشدد على أن لبنان لا ينهض إلا بالتعاون والتضامن بين كافة مكوناته ومساعدة الأشقاء والأصدقاء، وقال: "الجهد والمساعي التي تقوم بها اللجنة الخماسية لخرق الجمود الحاصل على الصعيد الرئاسي مشهود لها رغم كل الصعوبات التي تواجهها من الداخل اللبناني المنقسم حول نفسه."



ورأى أن توسيع العدوان الصهيوني على غزة وجنوب لبنان هو جريمة موصوفة وإثبات فشل حكومة العدو من تحقيق أهدافها بل مزيدًا من المجازر والإجرام غير المسبوق في العصر الحديث.