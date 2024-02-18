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لجنة مياومي كهرباء لبنان تعلن الابقاء على الاضراب المفتوح

أخبار لبنان
2024-02-18 | 10:13
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لجنة مياومي كهرباء لبنان تعلن الابقاء على الاضراب المفتوح
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لجنة مياومي كهرباء لبنان تعلن الابقاء على الاضراب المفتوح

أعلنت لجنة العمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان "الابقاء على الاضراب المفتوح مع عدم الحضور حتى اشعار آخر"، في اجتماع عقدته بحضور جميع اعضائها.

ولفتت في بيان الى أن نهار الاثنين هو يوم اضراب عام للمياومين وتسكير أبواب المؤسسة، بحضور وسائل الاعلام لإيجاد الحل العادل لنا أسوة بزملائنا الذين سبقونا الى ملاك المؤسسة وتحت سقف القانون وتحت مظلة الاتحاد العمالي العام ممثلا" برئيسه الدكتور بشارة الاسمر".

وطالبت "بأخذ  فائض الناجحين عبر مجلس الخدمة المدنية وإيجاد الحل المنصف لبقية العمال في المؤسسة، علما" أنها بحاجة ماسة لملء المراكز الشاغرة، جراء النقص الحاد للجهاز البشري وكثرة الشواغر، وذلك لحسن سير العمل في المرفق العام" .

ورفضت اللجنة "التمديد لمدة اربعة اشهر، بحسب ما ورد الى مسامعنا بشروطه السابقة"، وطالبت "بالموافقة على احتساب اجر الشهر المدد له وفقا لدفتر الشروط الجديد". 

وحذرت اللجنة "من محاولة تهديد العمال والمس بلقمة عيشهم من خلال اجبارهم على العمل وحسم الرواتب، وإلا سيكون لنا كلام اخر" .

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